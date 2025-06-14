美陸軍成立250周年 川普生日閱兵將登場！各國經典閱兵式一次看

今天（6月14日），美國將舉行一場閱兵儀式，以紀念陸軍成立250周年，「碰巧」也是總統川普79歲生日。

在美國歷史上，這是前所未有的政治和軍事儀式。與此同時，全美各地計劃舉行約1800場「No Kings」（不要國王）抗議活動。

在一些民主國家，閱兵儀式仍然作為傳統和紀念活動沿襲下來。更多的時候，它是專制國家炫耀武力和權威的常用儀式。

美國沒有閱兵傳統

美國在建國初期和一戰期間，曾舉辦軍事檢閱和慶祝戰爭勝利的儀式。但美國並沒有發展出延續至現代的公共閱兵傳統。

自二戰結束以來，美國只舉辦過一次大規模閱兵。那是1991年海灣戰爭結束後，時任總統老布希（George H.W. Bush）主持的全國勝利慶典。在這場於華盛頓舉行的儀式中，士兵們行進在憲法大道，坦克也駛過街頭。

美國陸軍表示，今年的閱兵計劃中，並無在周六慶祝川普的生日的特別安排。

「我們也要舉辦一場，而且超過它」

歐洲的民主國家法國，每年7月14日都會舉行閱兵儀式，以紀念法國大革命中的重要時刻。

1789年7月14日，法國起義者攻佔了路易十六政權關押囚犯的巴士底獄，被稱為巴士底日。次年，革命者舉行了「聯邦節」，慶祝推翻君主專制。這一天也成為法國國慶日，儘管此時距離法蘭西第一共和國的建立還有兩年多時間。

自1880年以來，巴士底日閱兵每年舉行。如今的儀式中，參加閱兵的隊伍沿著巴黎著名的香榭麗舍大街行進，經過凱旋門——一座紀念法國大革命、拿破侖戰爭和第一次世界大戰的建築物。法國總統、政府部長及受邀外國貴賓一起觀看閱兵儀式。

2017年，川普在其總統第一任期時出席了巴士底日閱兵儀式，美國士兵也受邀參與。那天的活動給川普留下了深刻印象。

「這是我見過最偉大的閱兵之一」，川普對法國總統馬克宏說。「它展現了軍事力量，我認為這對法國和法國精神而言是一件偉大的事。我們也要舉辦一場，而且超過它」。

同樣作為民主國家的印度，也在每年的共和國日舉行閱兵儀式，慶祝印度憲法的誕生。2015年，歐巴馬成為首位出席該閱兵的美國總統。

「絕對的專制與暴政」

在英國，查爾斯三世是英國軍隊的名義元首，雖然沒有實際指揮權。在法國和美國，民選總統即便參加軍事活動，也通常不穿軍裝。查爾斯則會穿上傳統而華麗的軍裝——佩戴勳章、綬帶、佩劍，有時甚至戴上熊皮高帽和下巴帶。

最著名的活動是「皇家閱兵」，這是一場為英國君主舉行的生日慶祝和部隊檢閱儀式，其日期通常與實際生日無關。

2023年，當滿一年國王的查爾斯，騎馬檢閱了1400名來自英國最負盛名的團體的代表。他的母親，伊麗莎白二世女王，在她70年統治的最後三十年裡，出席這一儀式使用的是馬車。

英國的皇家閱兵可以追溯到國王查爾斯二世（1660-1685年在位）。這一活動在喬治三世國王時期成為固定儀式。喬治三世在美國獨立宣言中被描述為「絕對的專制與暴政」的統治者。

今年的英國皇家閱兵儀式，恰好也在今天舉行，也「碰巧」是川普的生日。

古巴、委內瑞拉和伊朗的盛典

盛大的軍事儀式在現代的獨裁政權中尤為常見，通過政變上台的統治者尤其熱衷於此。這種儀式被用來展示武力，震懾潛在對手，也試圖在國際上贏得合法性和尊重。

古巴領導人卡斯特羅（Fidel Castro）常年身穿軍裝，曾多次舉行閱兵，以紀念他於1959年領導的革命。他於2016年去世。2017年，他的弟弟、繼任者勞爾·卡斯特羅（Raúl Castro）將這一活動轉變為紀念這位獨裁者兄長的儀式。

委內瑞拉的獨裁者查韋斯（Hugo Chávez），通常在國內被稱為「查韋斯司令」，也經常主持閱兵，這個愛好一直到保持到他2013年去世之前。他的繼任者馬杜羅（Nicolás Maduro）也穿著軍裝出席類似活動。

伊朗在「神聖防御周」舉行閱兵儀式，紀念伊拉克發動兩伊戰爭的那一天。

伊朗武裝部隊在去年閱兵前表示：「這個機會讓我們緬懷祖國英勇兒女所做出的英勇犧牲，提醒所有人，特別是青年，全球霸權不可戰勝的神話是在伊斯蘭革命勝利後不久破滅的」。

北韓獨裁者金正恩也總是在盛大的閱兵儀式上揮手。

這個被國際社會孤立的極端貧窮國家，頻繁舉辦規模盛大、高調宣傳的閱兵儀式，紀念包括建軍節、建國日和北韓勞動黨建黨日等節日。

2018年，川普與他建立了所謂的「私人關系」。

2023年，金正恩在一場閱兵儀式上讓他的女兒金朱愛公開亮相，外界猜想她可能成為接班人。在這個儀式上，金正恩也展示了北韓的部分核武庫。

這場閱兵在以金正恩的祖父命名的金日成廣場舉行，紀念北韓人民軍成立75周年。金正恩在檢閱台上觀看導彈——包括11枚火星-17型洲際導彈——和其他武器從眼前駛過，聽著士兵們高喊：「誓用生命捍衛白頭山血統」。白頭山血統指的是金氏家族的血脈傳承。

閱兵看台上的習近平與普亭

在中國，一黨專制的中共政府每十年舉行一次國慶閱兵。最近兩次分別在2009年和2019年舉行，其中出現了旨在突破美國防御系統的核導彈和其他重型武器。

2019年，在天安門廣場，大批士兵和裝備從習近平和其他領導人面前經過。現場觀眾揮舞著中國國旗，戰鬥機在空中穿越。

今年5月9日，習近平與普亭一同出席在莫斯科紅場舉行「勝利日」閱兵儀式，是又一次生動展示「友誼無上限」的機會。該儀式原本用來紀念蘇聯在第二次世界大戰中擊敗納粹德國。儘管當時中國和蘇聯都不是民主國家，但它們作為同盟國成員，與德國和日本領導的軸心國作戰。

納粹德國和法西斯意大利留下的黑暗記憶

軍民聯合參與的盛大閱兵活動，也是納粹德國和法西斯意大利在二戰前後留下的黑暗歷史記憶。那些令人不寒而栗的閱兵影像，仍然提醒人們警惕極權主義的危險。

其中一場著名的閱兵發生在1939年4月20日。這場歷時四小時的閱兵在柏林舉行，參與的軍種包括陸軍、海軍、空軍和臭名昭著的黨衛軍，總人數超過4萬。數十萬觀眾站在街道兩旁。希特勒邀請的貴賓多達2萬人。

在街頭的檢閱台上，希特勒站在中央，大權獨霸，同時也形單影只。

這一天，是希特勒的50歲生日。

（綜合報導）

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