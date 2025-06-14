南韓民間團體再對北韓空飄傳單 李在明指示研擬處罰措施

南韓民間團體今天早上被發現再次於兩韓邊境向北韓飄送傳單，南韓總統李在明指示相關單位對此擬定預防對策及處罰措施。

南韓總統辦公室發言人姜由楨透過書面簡報表示，今天凌晨有民間團體在江華島向北韓地區飄送傳單，李在明因此做出相關指示。

她指出，李在明政府先前就曾表達過立場，認為向北韓飄送傳單的違法行為危及邊境地區民眾的日常安全，可能導致朝鮮半島局勢更加緊張，要求相關團體停止這類行為，但仍發現前述狀況，政府認為情節嚴重。

今天向北韓飄送傳單的團體及個人將受到嚴格調查，確認是否違反相關法令。統一部也將在16日主持會議，與相關部會討論對策。

李在明10日曾在國務會議中要求相關部會檢討飄送傳單行為是否違反航空安全管理法、災難安全法、高壓瓦斯安全管理法等法令，研擬處罰等具體應對方案。13日與邊境民眾的座談會中，也重新表明應處罰這類行為的立場。

北韓過去就數度對在兩韓邊境透過氣球散布傳單、物資等行為表示不滿，要求南韓政府管制處理，但2023年9月南韓憲法法院裁決對北韓散布傳單禁止法違憲後，南韓政府就未再要求相關團體停止散布傳單，李在明政府上任後明顯改變立場，要求相關團體自制。