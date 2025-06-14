立中外交陷僵局 立陶宛議員：中方人員已明確「道別」

前立陶宛總理、現任國會議員布克維休斯近日表示，儘管中國先前曾考慮恢復與立陶宛的關係，但目前情勢已出現轉變。他指出，中國外交人員已明確「道別」，近期無意與立方恢復關係。

立陶宛先前退出中國主導的中東歐「17+1」合作機制；2021年底立陶宛設立台灣代表處後，中國對立陶宛祭出外交與經濟制裁，並將雙邊外交關係級別由大使館降為代辦處，與中國關係進一步惡化。

立陶宛媒體Lrytas報導，布克維休斯（Algirdas Butkevicius）日前在國會政府質詢時表示，他於2月兩度與中國外交官員會面，當時北京方面似有意重啟雙邊關係。然而，他最近接獲通知，中國駐立陶宛代辦處已向立國外交部表達「道別」立場，未來短期內不打算與立陶宛重建聯繫。

對此，立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）回應，立方始終致力於推動與中方關係正常化，但目前情勢掌控權不在立方。他表示，中國此前調整對立陶宛駐北京大使館的外交地位，導致立方外交官被迫離開；立方希望恢復先前正常外交互動。

布德里斯指出，立陶宛亦期待中方外交人員在立陶宛境內能依法獲得外交認證與豁免權，確保雙邊互惠原則。他強調：「外交關係仍在，但代表層級存在困難，這並非立陶宛所致。」

針對此事，總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）未發表評論。

另一方面，前立陶宛國會友台小組主席、議員馬爾德基斯（Matas Maldeikis，另譯：馬瑪竇）則於社群媒體上表示歡迎中方不再主動接觸，他認為與會任意限制出口的政權交往「毫無意義」。

馬爾德基斯指出：「當合作條件受制於共產黨的政治考量，而非市場規則時，所謂的風險管理就是持續處於被勒索的狀態。」

立陶宛國會議長思科威爾內里（Saulius Skvernelis）先前也坦言，立陶宛難以恢復過去的雙邊關係，但與其他歐盟成員國維持一致的正常外交關係仍屬可行。他表示，中國在俄烏戰爭中明確支持俄羅斯，使局勢更為複雜。

立陶宛總統國安首席顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）則持較為務實態度，認為在特定領域，雙方仍有可能恢復部分關係，尤其是經濟層面。

前立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite，另譯：葛寶斯凱德）直言，立陶宛不需要為支持俄羅斯的中國付出外交努力。她提醒，中國曾參與俄羅斯在莫斯科舉辦的「勝利日」（Victory Day）活動，並持續提供各類協助。

格里包斯凱特也針對先前總理帕魯克斯稱與台灣合作未達預期的言論發表看法。她表示不應對雙邊關係抱持不切實際的期待，且透過台灣與亞洲其他國家如南韓加強合作，仍具戰略意義。