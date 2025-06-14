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南海緊張持續 菲宣布向南韓添購12架FA-50戰機

中央社／ 馬尼拉14日專電

菲律賓與中國的南海關係持續緊張之際，菲律賓宣布再向南韓添購12架FA-50輕型戰機，預計2030年開始陸續交貨。

菲律賓國防部今晨發布聲明稱，本月稍早與韓國航空宇宙產業株式會社（KAI）簽署合約，購買12架FA-50 Block 70（第70批次）輕型戰機。

聲明稱，交易總額為7億美元，配套內容包括執行任務所需設備、整合後勤服務，以及訓練與後勤資訊系統。

這也是菲律賓政府在軍事現代化計畫之下，與外國廠商達成的最昂貴單筆軍購交易。

菲律賓國防部表示，Block 70是FA-50機種的最新款式，具有先進的航空電子設備、現代化雷達系統和延伸作戰範圍，菲律賓的防空能力將會顯著提升，與「全面群島防禦概念」（CADC）相輔相成。

在「全面群島防禦概念」之下，菲律賓政府軍的防衛範圍將不僅限於菲律賓本土，也涵蓋200海浬專屬經濟區，包括東邊的班哈姆高地（Benham Rise）和西邊的「西菲律賓海」（West Philippine Sea）。

韓國航空宇宙產業株式會社預計將於2030年起陸續交機。

菲律賓空軍於2015至2017年期間，向韓國採購了12架FA-50戰機，但有1架於今年3月在執行戰術夜間行動時墜毀，2名駕駛員均不幸身亡。

新的FA-50戰機採購案是在菲中南海關係持續緊張、菲律賓把防衛重心從「安內」轉為「攘外」之際宣布。

自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任以來，菲方已多次指控中方在南海爭議海域進行「侵犯式巡邏」，包括衝撞菲船、噴射高壓水柱、尾隨恫嚇，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈。

除了FA-50戰機之外，菲律賓國防部也在研究是否為空軍購買其他型號多用途戰機。

今年4月，美國國防安全合作署（DSCA）宣布批准菲方購買20架F-16戰機的要求，售價55億8000萬美元。但數週後菲律賓參謀總長布勞納（RomeoBrawner Jr.）稱，菲律賓尚未決定是否採購F-16戰機，瑞典的JAS-39獅鷲戰機也是選項之一。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose ManuelRomualdez）今年5月坦承，雖然菲律賓希望擁有F-16戰機，以提升與理念相近國家的協同作戰能力，但龐大的費用對菲律賓來說是個問題。

菲律賓 戰機 國防部

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