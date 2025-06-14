美日領袖通話 討論關稅與以色列襲伊朗

日本外務省（相當於外交部）表示，首相石破茂今天與美國總統川普通話，討論了美國的關稅措施以及以色列對伊朗的攻擊行動。當天，雙方官員也結束第6輪閣員級關稅談判。

路透社報導，川普試圖藉威脅實施關稅向多國施壓，以達成雙邊貿易協定，其中包含美國的盟友日本。代表日本政府與美國協商關稅的經濟再生擔當大臣赤澤亮正今天表示，日本將持續堅守要求美國重新檢討關稅的立場，且不接受片面協議。

日本外務省表示，「石破首相重申日本對美國一系列關稅措施的看法，也考慮到日美至今就美國關稅措施的談判結果」。

外務省也說，兩名領袖「贊成加快閣員級談判，以達成對雙邊都有利的協議」。

白宮一名官員證實這場通話今天進行。

日本外務省也補充說道，兩名領袖一致認為中東和平與穩定至關重要。

兩人也同意就以色列13日對伊朗的空襲保持密切溝通。

日本已經譴責以色列對伊朗發動空襲，稱「這使局勢升級」，並呼籲各方保持克制；美國則表示，這是以色列「單方面的行動」，美國並未參與其中。

七大工業國集團（G7）高峰會下週在加拿大舉行時，川普與石破茂預計在場邊會面。