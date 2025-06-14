快訊

逢甲大樹倒塌壓死碩士生 檢方上午赴醫院相驗遺體

以色列「崛起之獅」行動斬首伊朗軍方高層！多人被炸死在床上

打擊跨國犯罪 美國與瓜地馬拉成立逃犯追緝特遣隊

中央社／ 瓜地馬拉市13日專電

美國瓜地馬拉兩國政府共同簽署協議，成立「逃犯追緝特遣隊」（Security Alliance Fugitive Enforcement,SAFE）。兩國警方合作將有前科且被通緝、被美國遣返的瓜地馬拉逃犯，回國後將直接面對司法審判，避免罪犯再次逍遙法外。

美國駐瓜地馬拉大使館表示，這個協議強化美國推動的安全政策，防止其領土成為外國罪犯的藏身之所。「逃犯追緝特遣隊」（SAFE）的目標是追查、逮捕並將涉及跨國犯罪、非法滯留美國並在瓜地馬拉被通緝的嫌犯繩之以法。「逃犯追緝特遣隊」（SAFE）也由美國國務院國際毒品暨執法事務局（INL）提供資金運作。

美國駐瓜大使布萊德雷（Tobin Bradley）11日表示，這項協議有助於建立「更安全的地區」，並強化美瓜兩國在公共安全與打擊組織犯罪方面的合作。與以往不同的是，協議生效後所有被美國遣返的瓜地馬拉逃犯，回瓜後將直接面對司法審判，無法再逍遙法外，減少再犯罪的風險。

布萊德雷大使指出，該計畫在瓜地馬拉正式啟動後，也象徵打擊跨國犯罪的一項重大進展，更呼應了美國總統川普所提出的「美國優先」政策。

美國與薩爾瓦多政府最早在2012年就啟動「逃犯追緝特遣隊」（SAFE）計畫，迄今已逮捕遣返超過5600名逃犯，其中包括近1500名瓜地馬拉人。

「逃犯追緝特遣隊」（SAFE）的運作模式，是由美國移民暨海關執法局（ICE）派遣專員，與瓜地馬拉國家警察（PNC）、檢察官辦公室（MP）、移民局等機構，共享情資通報通緝犯動向，並預先掌握可能被遣返對象。

當逃犯從美國被遣返回瓜地馬拉時，特遣隊成員就會在機場立即逮捕，進行後續的司法程序。此舉不只能嚇阻逃犯偷渡前往美國藏匿，更強化瓜地馬拉警方打擊犯罪的能力與效率。

根據瓜地馬拉移民局的最新數據，從今年1月1日至6月11日為止，總共有182架次航班，共搭載近1萬5000名被驅逐的無證移民返回瓜地馬拉。雖然被遣返的移民總數只有2024年同時期的一半，但瓜地馬拉仍是中美洲地區被驅逐移民人數最多的國家。

此外，美國洛杉磯近日爆發反對逮捕移民的抗議示威期間，已經有28名瓜地馬拉移民被逮捕，目前被安置在拘留中心。同一時間，美國移民暨海關執法局（ICE）在內布拉斯加州奧瑪哈市（Omaha）一家大型的食品加工廠突襲中，逮捕超過100名非法移民，其中就包括22名瓜地馬拉人，而他們也將面臨被快速遣返的命運。

美國 移民 瓜地馬拉

延伸閱讀

美長債買盤穩健 化解疑慮

川普喊提高汽車關稅

沃爾瑪、亞馬遜研議發穩定幣

華爾街日報：川普稱美國事前知道以色列攻擊伊朗計畫

相關新聞

被稱煉金師 范斯政治權謀在川馬相爭中嶄露頭角

美國總統川普與科技富豪馬斯克的隔空互嗆火花四射，各界大多抱持看好戲心態，MAGA（讓美國再次偉大）鐵粉對於馬斯克失寵更是歡聲雷動，娛樂效果十足。然而，當馬斯克建議彈劾川普，由副總統范斯繼位時，這場戲突然嚴肅起來。 彈劾的話題性很夠但可行性趨近於零，這句話的後半部分——范斯接替川普——才是華府人士私下真正關心的焦點，就職後刻意保持低調的范斯因此被推上風口浪尖。假如川普之爭有所謂的贏家，非范斯莫屬。

美中台博弈／扮台海衝突外卡 朝鮮半島新局演變迅速

朝鮮半島常被認為是美中台海衝突的外卡，簡單來說，就是看似有關，卻有沒有直接關係，在台北政經學院基金會的台海兵推中，曾經考慮過北韓的因素，其中有個狀況是：「朝鮮突然朝日本海、太平洋方向試射多枚輕、短程及巡弋飛彈，其中有數枚飛彈飛越日本本土或落在日本專屬經濟海域內」，這是要測試日本對台海與朝鮮半島同時發生危機的反應，結果日本仍然堅定配合美軍在台海的行動。

讚雙方合作是典範！俄駐中大使：彼此是「無國界夥伴」

俄羅斯駐大陸大使莫古洛夫12日表示，在俄中兩國元首共同努力下，「俄中全面戰略協作夥伴關係」進入新時代，達到歷史最高水平。...

共軍動作頻頻 日參議員轟「認知戰陷阱」再稱夢到共機迫降釣魚台

日本國民民主黨幹事長榛葉賀津也12日在參議院外交防衛委員會上表示，「我做了一個夢」，夢到中國直升機在飛越尖閣諸島（釣魚台...

這次成功了！北韓出包驅逐艦重新下水 金正恩允再造兩艘

北韓官方媒體今天報導，上月在下水儀式中發生側翻事故的海軍驅逐艦已成功重新下水，北韓領導人金正恩親自主持典禮

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收炸彈威脅

印度航空（Air India）12日才發生波音787客機重大空難，13日又傳出另一架從泰國普吉島飛往印度首都新德里的航班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。