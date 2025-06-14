打擊跨國犯罪 美國與瓜地馬拉成立逃犯追緝特遣隊

美國與瓜地馬拉兩國政府共同簽署協議，成立「逃犯追緝特遣隊」（Security Alliance Fugitive Enforcement,SAFE）。兩國警方合作將有前科且被通緝、被美國遣返的瓜地馬拉逃犯，回國後將直接面對司法審判，避免罪犯再次逍遙法外。

美國駐瓜地馬拉大使館表示，這個協議強化美國推動的安全政策，防止其領土成為外國罪犯的藏身之所。「逃犯追緝特遣隊」（SAFE）的目標是追查、逮捕並將涉及跨國犯罪、非法滯留美國並在瓜地馬拉被通緝的嫌犯繩之以法。「逃犯追緝特遣隊」（SAFE）也由美國國務院國際毒品暨執法事務局（INL）提供資金運作。

美國駐瓜大使布萊德雷（Tobin Bradley）11日表示，這項協議有助於建立「更安全的地區」，並強化美瓜兩國在公共安全與打擊組織犯罪方面的合作。與以往不同的是，協議生效後所有被美國遣返的瓜地馬拉逃犯，回瓜後將直接面對司法審判，無法再逍遙法外，減少再犯罪的風險。

布萊德雷大使指出，該計畫在瓜地馬拉正式啟動後，也象徵打擊跨國犯罪的一項重大進展，更呼應了美國總統川普所提出的「美國優先」政策。

美國與薩爾瓦多政府最早在2012年就啟動「逃犯追緝特遣隊」（SAFE）計畫，迄今已逮捕遣返超過5600名逃犯，其中包括近1500名瓜地馬拉人。

「逃犯追緝特遣隊」（SAFE）的運作模式，是由美國移民暨海關執法局（ICE）派遣專員，與瓜地馬拉國家警察（PNC）、檢察官辦公室（MP）、移民局等機構，共享情資通報通緝犯動向，並預先掌握可能被遣返對象。

當逃犯從美國被遣返回瓜地馬拉時，特遣隊成員就會在機場立即逮捕，進行後續的司法程序。此舉不只能嚇阻逃犯偷渡前往美國藏匿，更強化瓜地馬拉警方打擊犯罪的能力與效率。

根據瓜地馬拉移民局的最新數據，從今年1月1日至6月11日為止，總共有182架次航班，共搭載近1萬5000名被驅逐的無證移民返回瓜地馬拉。雖然被遣返的移民總數只有2024年同時期的一半，但瓜地馬拉仍是中美洲地區被驅逐移民人數最多的國家。

此外，美國洛杉磯近日爆發反對逮捕移民的抗議示威期間，已經有28名瓜地馬拉移民被逮捕，目前被安置在拘留中心。同一時間，美國移民暨海關執法局（ICE）在內布拉斯加州奧瑪哈市（Omaha）一家大型的食品加工廠突襲中，逮捕超過100名非法移民，其中就包括22名瓜地馬拉人，而他們也將面臨被快速遣返的命運。