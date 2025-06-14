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誓言打開「地獄之門」！伊朗對以色列狂射百枚飛彈報復

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誓言打開「地獄之門」！伊朗對以色列狂射百枚飛彈報復

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列的鐵穹防空系統13日在特拉維夫上空開火攔截飛彈。美聯社
以色列的鐵穹防空系統13日在特拉維夫上空開火攔截飛彈。美聯社

以色列13日凌晨開始，對伊朗核子設施、軍事高層與資深科學家等數十個目標進行突襲式空襲，德黑蘭則誓言打開「地獄之門」，向特拉維夫發射大批飛彈報復。

衛報報導，伊朗革命衛隊指揮官沙拉米在空襲中身亡，緊急上任的新指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）揚言要打開「地獄之門」報復。根據一位以色列軍方發言人稍早說法，伊朗當晚分批發射高達100枚的飛彈。雖然大多數遭到攔截或未擊中預定目標，但仍有幾枚突破以方的多層防禦。

特拉維夫於晚間9點左右響起空襲警報，手機不斷跳出緊急推播。半小時後，整座城市就迴盪在箭式（Arrow）飛彈防禦系統的在空中的攔截爆炸聲。

據報導，箭式系統摧毀部分伊朗彈海，但碎片墜落地面，且仍有數枚飛彈命中目標。其中一處撞擊點竄出濃煙，遮蔽了附近的摩天大樓在內的城市天際線，部分遭攔截飛彈的碎片則在夜空劃出明亮的弧線。

一枚飛彈擊中特拉維夫市中心附近的一棟高層住宅大樓，震碎大部分外牆的窗戶，受損最嚴重的區域成了一團裸露扭曲的鋼筋。

以色列國防部長卡茨指責伊朗襲擊平民區，越過「紅線」。卡茨表示：「我們將繼續保衛以色列公民，確保阿亞圖拉政權為其令人髮指的行為付出沉重代價。」

伊朗和以色列稍晚通報第二輪的飛彈襲擊，耶路撒冷上空傳出爆炸聲。伊朗國家通訊社則報導，以色列再度發動攻擊，德黑蘭北部居民亦通報新一輪爆炸。

以色列總理內唐亞胡警告，「還有更多飛彈即將發射」，並宣稱以色列摧毀伊朗核計劃的行動才剛剛開始。伊朗最高領袖哈米尼則在報復襲擊開始前發表電視演說，誓言：「伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊將對這個邪惡的敵人給予沉重打擊。」並警告以色列的襲擊「將使其走向毀滅」。

伊朗 以色列

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