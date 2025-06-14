川普再促聯準會降息 批主席鮑爾「傻瓜」、「太晚先生」

美國總統川普十二日又公開批評聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾，說他沒及時降息，若聯準會調降兩個百分點，可為美國每年省下六千億美元的利息支出，因此鮑爾是個「傻瓜」。

川普聲稱，其政府祭出的關稅政策已在兩個月內為美國進帳八八○億美元，也沒造成通膨，重申希望鮑爾能降息。

聯準會五月開會，評估市場充滿不確定性，故選擇保持觀望，並未調整利率。川普提到，美國有很多短期債務即將到期，要是美國能降息一個百分點，「一年能省三千億美元」，若降息兩個百分點，「就能省六千億美元」。

不過川普也表明，「沒要撤換鮑爾」。川普還說，給鮑爾的外號叫「太晚先生」，反觀歐洲央行已降息十次，而美國一次都沒調整。

川普指稱，美國降息明明能省那麼多錢，卻因一個「傻瓜」不願這麼做；若美國面臨通膨，他不介意聯準會升息，但如今通膨減輕，「我可能要做出行動」。

隨著美國核心消費者物價指數（ＣＰＩ）數據出爐，川普政府高官紛紛歸咎鮑爾。美國商務部長盧特尼克日前受訪時批評，若鮑爾有做好自己的工作，美國就會省很多錢，且由於目前美國通膨不嚴重，美國經濟已準備好降息。美國副總統范斯也在社群媒體寫道，聯準會不願降息是「瀆職」。