老天爺不給面子...川普生日閱兵 氣象預告：可能下雨甚至雷暴

在本周六迎來七十九歲生日的前夕，美國總統川普邀全體美國民眾赴華府參加遊行，慶祝「有史以來最偉大的戰鬥力量：美國陸軍」成立二五○周年。然而華府十四日似乎可能下雨甚至雷暴。

川普說，美國陸軍「粉碎外國帝國、使國王低頭、推翻暴君，並在地獄之門追捕恐怖主義野蠻人」。

對華府十四日的天候狀況，美國陸軍首席發言人華倫向英國泰晤士報指稱「坦克不會因雨融化」，但若閃電打雷，恐對人群構成風險，屆時軍方會驅散人群，甚至取消或延後遊行。

川普自一月回任以來即熱切期待今天的慶典。二○一七年七月他因參加巴黎巴士底日遊行而萌生在華府舉行閱兵的想法，這也是他第一任的目標之一。他回憶巴士底日的情景說，「那真是個美麗景象」。

翌年退伍軍人節的閱兵計畫則因成本考量而取消。今年他重返白宮後，外界注意到慶祝一七七五年六月十四日大陸會議在費城通過創建步槍兵團法案的二五○周年計畫，這為美國陸軍奠基，而六月十四日恰好也是川普生日。

對當天全美各地預計有逾一千場「無王日」抗議活動，川普十二日反駁說，「我不像國王，我得經歷許多麻煩，才能讓（我想做的）事情得到批准」。