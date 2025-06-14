美國上訴院裁定了！國民兵可繼續部署洛杉磯 異見參議員遭上銬

美國巡迴上訴法院十二日裁定，允許總統川普在對非法移民執法引發的抗議中，繼續在洛杉磯部署國民兵，暫時擋住下級法院不利川普的裁定。

加州州長紐森日前對川普向洛杉磯派加州國民兵提告法院並聲請禁制令，請求阻止在洛杉磯部署國民兵，訴訟案十二日開庭。聯邦地區法院法官布雷爾當晚裁定批准禁制令，川普必須立即將國民兵指揮權交還紐森。

然而第九巡迴上訴法院十二日稍晚裁定，允許川普在對非法移民執法引發的抗議活動中，繼續在洛杉磯部署國民兵，暫時擋住下級法院、即布雷爾前述不利川普的裁定。但巡迴上訴法院的裁定，僅代表川普目前得以維持對加州國民兵的指揮權。

紐森則在舊金山召開記者會說，「今天（十二日）是民主制度重要的一天，（我）對美國憲法有信心」。川普則在社群媒體連續發文，抨擊美國已遭入侵及占領，而「我正扭轉這場入侵」。

另外，美國國土安全部部長諾姆十二日在記者會矢言「解放」洛杉磯，期間民主黨籍加州聯邦參議員巴迪亞對她提問，聯邦探員隨即將他拖出場，並壓制在地板且銬上手銬。民主黨參院領袖舒默痛批，這如同極權主義，並要求調查。

當時諾姆正就連日圍繞移民執法的街頭騷亂進行簡報，巴迪亞突從人群中走向她並說，「部長，我想知道妳為何要這樣誇大和加油添醋」。聯邦探員隨即上前阻止他靠近，巴迪亞則高喊「別碰我！」還說「我是聯邦參議員巴迪亞，我有問題要問部長」。接著問題還沒問完，他就被數名探員推出記者會房間，並遭壓制在地短暫戴上手銬。

美國國土安全部事後聲稱，巴迪亞當時沒佩戴參院徽章，他未能證明身分，因此依標準作業程序將他視為潛在威脅。