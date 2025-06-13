讚雙方合作是典範！俄駐中大使：彼此是「無國界夥伴」

俄羅斯駐大陸大使莫古洛夫12日表示，在俄中兩國元首共同努力下，「俄中全面戰略協作夥伴關係」進入新時代，達到歷史最高水平。俄羅斯與大陸的關係是「兩個偉大鄰國合作的典範」，是「真正的無國界夥伴關係」。

前大陸外交部副部長樂玉成曾於2022年2月4日公開表示，中俄關係「上不封頂，不斷攀登新高」、「永遠在路上，沒有終點站，只有加油站」。但在同年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，中俄關係「上不封頂」說頓時受到全球側目乃至質疑，大陸方面此後絕口不提。

俄羅斯衝星通訊社報導，莫古洛夫（IgorMorgulov）還說，俄羅斯特別重視建立「歐亞安全架構」，目標是保障歐亞大陸所有國家享有「不可分割的、可靠的」安全、穩定、平等的發展條件。歐亞大陸絕大多數國家「包括我們的大陸朋友」，都認同這一立場。

莫古洛夫提到，俄羅斯對未來架構的願景，與大陸國家主席習近平的「全球安全倡議」不謀而合。

他表示，在全球市場動盪、制裁壓力加劇及爆發貿易戰的情況下，俄羅斯和大陸有意識地選擇了深化互利經貿合作。2024年，俄中雙邊貿易額達到創紀錄的2450億美元（約新台幣7.25兆元），且其中95%以上以本國貨幣─盧布與人民幣結算。