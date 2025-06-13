備戰日本參議院選舉 自民黨提每人發放2萬日圓

日本首相石破茂今天宣布，為了因應物價上漲，將在今年夏季參議院選舉的自民黨政見中提出「發放給每位國民2萬日圓（約新台幣4100元）」的現金給付政策；對於兒童和免徵住民稅的低收入成年人，每人再加發2萬日圓。

日本經濟新聞、日本富士新聞網（FNN）報導，自民黨總裁（黨主席）石破茂在首相官邸接受媒體採訪時表示，「因應物價上漲的基本措施是加薪，但是在（薪水）追上物價漲幅之前，要有其他對策」。

他表示，已經指示自民黨高層檢討納入政見，「這並非大撒幣，而是要對真正有困難的民眾給予幫助」。

至於財源，石破茂表示，「會根據稅收動向來確保適當財源，不會仰賴赤字國債」。為了迅速發放，他表示也在研議使用和「個人編號」（My Number）綁定的「公款接收戶頭」。

石破茂表示，「初步估計預算規模在3兆日圓中段」（約3.5兆）。

他表示，具體發放時間和方法將與共同執政的公明黨協商後決定，「希望最終能成為自民黨與公明黨的共同政策或政見」。

至於最大在野黨立憲民主黨提出的「消費稅減稅」政策，石破茂則表示，這需要耗費時間與成本，而且對高所得者來說受益較大，「我認為這並非適當的對策」。

石破茂今天下午在自民黨總部與自民黨幹事長森山裕、政調會長小野寺五典、選舉對策委員長木原誠二、參議院幹事長松山政司等人協商，確認將現金給付納入參院選舉政見。

日媒今天報導，由於石破茂不打算延長本屆國會會期，參議院改選預計在7月20日投開票，而選舉公告日預計落在7月3日。

執政黨自民黨與公明黨去年10月在眾議院大選後，在較具實權的眾議院中席次未過半，成為少數執政黨，因此這場選舉對於石破茂政府的存續相當關鍵。