國際組織：擁核國核武支出破千億美元 缺乏民主監督

國際廢除核武運動（ICAN）今天表示，擁有核武的國家去年總共花費超過1000億美元在核武庫上，這類支出缺乏民主監督。

法新社報導，國際廢除核武運動指出，英國、中國、法國、印度、以色列、北韓、巴基斯坦、俄羅斯和美國在這方面的支出比2023年增加近100億美元。

國際廢除核武運動在年度報告中表示，美國2024年支出高達568億美元，其次為中國的125億美元，和英國的104億美元。

總部位於瑞士日內瓦的國際廢除核武運動過去曾在起草「禁止核武器條約」（Treaty on the Prohibition ofNuclear Weapons）的過程中扮演關鍵角色，獲頒2017年諾貝爾和平獎；該條約於2021年生效。

截至目前為止，共有69國已批准這項條約，另有4國直接加入條約，另有25國簽署，但目前還沒有任何擁核國參與其中。

報告指出，公眾和國會議員多半對這類費用不為所知，也因此避免受到民主審查。

報告共同作者桑德斯-札克雷（Alicia Sanders-Zakre）表示：「公民與國會議員無權知道其他國家的核武部署在自己國土上，也不知道他們花了多少納稅錢在這方面，對民主而言是種侮辱。」