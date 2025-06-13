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東京都議員選舉候選人數創新高 參院選舉前哨戰

中央社／ 東京13日專電

2025年東京都議會議員選舉今天公告，將在22日舉行投開票。今年共有295人登記參選，創下1997年應選席次訂為127席以後，候選人最多的紀錄。這場選舉被視為今年夏天參議院選舉的前哨戰，備受關注。

日本放送協會（NHK）報導，東京都議會議員本屆任期將於7月22日屆滿，今天發布選舉公告；42個選區將選出127席議員，至今天下午5時登記參選時間截止，共有295人參選。

在東京都議會擁有席次的政黨當中，自民黨提名42人、都民第一會（屬地區政黨）37人、公明黨22人、共產黨24人、立憲民主黨20人、日本維新會6人、東京・生活者網絡3人。

目前未擁有席次的政黨、政治團體，國民民主黨登記參選18人、令和新選組3人、參政黨4人、日本保守黨1人、社民黨1人、再生之道42人、無黨派72人。

在今天選舉公告前，東京都議會席次（缺4席）包括，自民黨30席、都民第一會26席、公明黨23席、共產黨19席、立憲民主黨12席、日本維新會1席、東京・生活者網絡1席、無黨派11席。

這次選戰聚焦自民黨能否維持都議會第一大黨，以及自民黨、都民第一會、公明黨所支持的東京都知事小池百合子的勢力能否取得過半席次。共產黨、立憲民主黨等勢力是否席次增加，也是受注目焦點。

選戰焦點為因應物價飆漲、調高薪資等的經濟對策、育兒支援政策等。這場選舉也被視為是小池百合子施政的「期中考」。小池目前擔任都民第一會的特別顧問。

由於部分自民黨籍東京都議員涉入募款餐會收入登記在收支報告（小金庫事件）的問題，都政改革議題也是選戰焦點之一。

東京都選舉管理委員會表示，截至12日，東京都的選舉人名簿登記人數為1155萬1505人。

議員 東京 日本

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