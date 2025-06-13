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菲前總統杜特蒂海牙受審 以人道理由要求暫時釋放

中央社／ 馬尼拉13日專電

菲律賓前總統杜特蒂律師向荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）以人道考量為由提出請願，要求暫時釋放高齡80歲的杜特蒂，並稱已有一個國家同意杜特蒂前往該國；杜特蒂被控犯下危害人類罪，正遭國際刑事法院羈押。

根據國際刑事法院昨天公開的「緊急請願書」，有一個國家已同意接納杜特蒂；但該國的名稱在公開版的請願書中被消除。

杜特蒂的首席辯護律師考夫曼（Nicholas Kaufman）在請願書中說，檢方已確認不反對暫時釋放杜特蒂，但需滿足附件中列出的條件。

請願書未公開附件內容，但強調杜特蒂沒有潛逃風險，暫時釋放杜特蒂也不會影響調查公正性，或是讓他可以繼續犯罪。

考夫曼說，要求暫時釋放杜特蒂也是基於人道考量，杜特蒂已經高齡80歲；接下來的內容也被消字，可能是提到杜特蒂的健康狀況。

這位英國以色列裔律師補充，杜特蒂若潛逃，將讓東道主顏面掃地；就算杜特蒂真的潛逃，以他的知名度，很快就會被抓回國際刑事法院。

另一方面，菲律賓DZMM廣播電台引述掃毒戰喪生者的律師康提（Kristina Conti）報導，只要這個未被透露的國家擔保杜特蒂會依程序出席聽證會，國際刑事法院就有可能同意暫時放人的要求。

被問及杜特蒂暫時獲釋的機率，康提回應，大概有5成；她表示會與掃毒戰的受害者或家屬討論如何因應作法。

杜特蒂於2016至2022年總統任期內發動掃毒戰，人權團體聲稱有數以千計的人在這波行動中遭到「法外處決」，並告上國際刑事法院。菲律賓政府今年3月配合國際刑警組織（INTERPOL）逮捕杜特蒂，將他送往海牙受審。

雖然已經被羈押，但杜特蒂仍在今年5月的期中選舉，當選家鄉納卯市（Davao）的市長。

菲律賓 杜特蒂 律師

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