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這次成功了！北韓出包驅逐艦重新下水 金正恩允再造兩艘

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
北韓官方媒體今天報導，上月在下水儀式中發生側翻事故的海軍驅逐艦已成功重新下水，北韓領導人金正恩親自主持典禮。 美聯社
北韓官方媒體今天報導，上月在下水儀式中發生側翻事故的海軍驅逐艦已成功重新下水，北韓領導人金正恩親自主持典禮。 美聯社

北韓官方媒體今天報導，上月在下水儀式中發生側翻事故的海軍驅逐艦已成功重新下水，北韓領導人金正恩親自主持典禮。

北韓官方中央通信社（KCNA）報導，羅津（Rajin）造船廠昨天為這艘名為「姜健號」（Kang Kon）的軍艦舉行下水典禮，地點位於先前下水事故發生地的北方。

平壤上月表示，這艘新建5000噸級驅逐艦5月21日在東北部港口城市清津（Chongjin）下水時發生「嚴重事故」。當時船艦底部遭擠壓損壞。

北韓中央通信社報導，金正恩說：「事故發生後僅兩週多，這艘船艦已安全扶正並浮起，如今修復工作已按計畫完成。」

北韓中央通信社提到，金正恩還批准明年再建造兩艘驅逐艦級艦艇的計畫。

金正恩稱上月的事故是「全然疏忽導致的犯罪行為」；官媒後續報導，有4名與此次事故有關的官員遭逮捕。

金正恩 軍艦 海軍 北韓

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