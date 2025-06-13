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才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收「炸彈威脅」

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才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收炸彈威脅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
空中巴士一架A320-251N型飛機2023年12月從法國土魯斯交付給印度航空。 資料照片。路透 / NurPhoto
空中巴士一架A320-251N型飛機2023年12月從法國土魯斯交付給印度航空。 資料照片。路透 / NurPhoto

印度航空（Air India）12日才發生波音787客機重大空難，13日又傳出另一架從泰國普吉島飛往印度首都新德里的航班在飛行途中接獲炸彈威脅。

泰國民族報與路透報導，普吉國際機場於當地時間上午9時30分發布公告，援引泰國航空無線電公司（Aeronautical Radio of Thailand）的資訊指出，印度航空AI 379航班通報疑似炸彈威脅。

根據報導，AI 379航班載有156名乘客，原定從普吉島（HKT）飛往印度德里（DEL）。機師通報後，請求返航並緊急降落普吉國際機場。

根據航班追蹤網站Flightradar24的資訊，AI 379航班是一架空中巴士A320-251N型飛機，於上午9時30分從普吉島機場起飛，但在安達曼海（Andaman Sea）上空繞了一圈後折返降落。

普吉機場依照規定程序，啟動針對炸彈威脅的機場應急計畫（Airport Contingency Plan）第三章，並表示已完成所有必要應對準備，將根據事態發展發布最新消息。泰國交通部則指出，AI 379航班已安全降落在普吉國際機場，機場現正執行必要的安全規程。

根據路透最新報導，泰國機場官員表示，AI 379航班的乘客根據應急計劃被護送下機，經過當局初步搜索，並未在機上發現炸彈。

航班 泰國 機場

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