才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收炸彈威脅

印度航空(Air India)12日才發生波音787客機重大空難,13日又傳出另一架從泰國普吉島飛往印度首都新德里的航班在飛行途中接獲炸彈威脅。

泰國民族報與路透報導,普吉國際機場於當地時間上午9時30分發布公告,援引泰國航空無線電公司(Aeronautical Radio of Thailand)的資訊指出,印度航空AI 379航班通報疑似炸彈威脅。

根據報導,AI 379航班載有156名乘客,原定從普吉島(HKT)飛往印度德里(DEL)。機師通報後,請求返航並緊急降落普吉國際機場。

根據航班追蹤網站Flightradar24的資訊,AI 379航班是一架空中巴士A320-251N型飛機,於上午9時30分從普吉島機場起飛,但在安達曼海(Andaman Sea)上空繞了一圈後折返降落。

