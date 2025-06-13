印航飛新德里班機接獲炸彈威脅 緊急降落泰國

泰國機場公司表示，一架從泰國普吉島飛往印度首都新德里的印度航空（Air India）班機今天接獲炸彈威脅，已緊急降落在普吉島。

路透社報導，泰國機場公司（Airports of Thailand）官員說，根據緊急應變計畫，AI 379航班的乘客已被護送下飛機。

泰國機場公司在聲明中說，這架班機上有156名乘客，炸彈威脅是在機上接獲。

根據航班追蹤網站Flightradar24，這架飛機今天上午9時30分從普吉島（Phuket）機場飛往新德里（NewDelhi），但在安達曼海（Andaman Sea）周圍繞了一大圈後，又返回降落普吉島。

泰國機場公司沒有提供關於炸彈威脅的細節。