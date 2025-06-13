快訊

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收「炸彈威脅」

《漫威》火箭浣熊來敲門？牠站立無辜神情爆紅 網友全被萌翻「太療癒」

東勢農民醫院火警！150人急疏散 B1機房「無熔絲開關」燒熔冒黑煙

美媒：中歐峰會7/24至25日在中國舉行

中央社／ 台北13日電

歐盟外交官向美國政治新聞網站Politico透露，歐盟領導人將於7月24至25日訪問中國，舉行中歐峰會。

報導說，本次峰會適逢中歐建交50週年，但雙邊關係正因連串貿易爭端以及歐洲不滿北京在俄烏戰爭支持俄羅斯而蒙上陰影。

兩名歐盟外交官告訴Politico，中歐峰會預計7月24至25日舉行，另有兩名知情人士確認這項時間表。其中一名外交官表示，峰會將首先在北京登場，第二天會議在安徽省舉行。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）將代表歐盟出席峰會。歐方希望中國國家主席習近平能夠出席，但目前尚未獲官方證實。

北京並希望歐盟在這次峰會取消對中國電動車的關稅。中國商務部稍早前表示，與布魯塞爾針對電動車的談判已進入最後階段。

歐盟 外交 北京

延伸閱讀

川普關稅政策反覆 美財長：這是戰略不確定性

川普自曝關稅戰2大目標產業！稱美國要做「大東西」不是襪子衣服

延長一個月！川普對歐盟50％關稅喊卡 網爆笑：空軍哭哭白忙了

川普延後對歐盟50%關稅至7月9日

相關新聞

才發生重大空難 印度航空普吉島飛德里航班驚傳收炸彈威脅

印度航空（Air India）12日才發生波音787客機重大空難，13日又傳出另一架從泰國普吉島飛往印度首都新德里的航班...

馬克宏批社媒助長校園暴力 15歲以下擬禁 也促歐盟立法

法國東部本周發生最新一起校園致命攻擊案震驚全國後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他將推動歐盟立法...

南韓暫停心戰廣播 北韓停播刺耳噪音改播輕柔歌曲

南韓總統李在明下令暫停擴音器向北韓心戰喊話，以緩和雙方緊張局勢。北韓似乎感受到南韓釋出善意，已經停止在邊界播放刺耳的高分...

驅逐艦上月側翻遭金正恩罵翻 北韓修復完工下水

北韓上月發生側翻事故的5000噸級新型驅逐艦，經修復後於12日正式下水。

凱特王妃罹癌 威廉王子曾預籌葬禮代號「雷丁橋」應變

英國王室評論員貝特朗・德克斯（Bertrand Deckers）即將於6月11日出版的新書中揭露，白金漢宮已為凱特王妃（...

歐洲限制兒童使用社群 擬推數位成年年齡和驗證程式

網路充斥危險的飲食建議、假訊息、霸凌和仇恨言論，讓多個歐洲國家決定限制未成年孩童使用社群媒體。希臘、法國和西班牙率先提議設定數位成年年齡，孩童未經家長同意不能使用社群媒體，歐盟也希望在今年7月推出年齡驗證程式，防止孩童接觸有害內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。