美媒：中歐峰會7/24至25日在中國舉行

歐盟外交官向美國政治新聞網站Politico透露，歐盟領導人將於7月24至25日訪問中國，舉行中歐峰會。

報導說，本次峰會適逢中歐建交50週年，但雙邊關係正因連串貿易爭端以及歐洲不滿北京在俄烏戰爭支持俄羅斯而蒙上陰影。

兩名歐盟外交官告訴Politico，中歐峰會預計7月24至25日舉行，另有兩名知情人士確認這項時間表。其中一名外交官表示，峰會將首先在北京登場，第二天會議在安徽省舉行。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）將代表歐盟出席峰會。歐方希望中國國家主席習近平能夠出席，但目前尚未獲官方證實。

北京並希望歐盟在這次峰會取消對中國電動車的關稅。中國商務部稍早前表示，與布魯塞爾針對電動車的談判已進入最後階段。