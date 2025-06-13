快訊

經典賽／龍仔接電話了！中職證實收到經紀公司回信 「高度誠意溝通」

「車模界林志玲」疑打牛奶針不治！ 名醫列過失致死被告偵查

以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

日媒：日本參議院改選預計7/20投開票

中央社／ 東京13日綜合外電報導

日本「朝日新聞」今天引述多名不具名政府官員消息披露，由於日本首相石破茂不打算延長本屆國會會期，參議院改選預計在7月20日投開票，而選舉公告日預計落在7月3日。

「朝日新聞」報導，本屆（第217屆）通常國會6月22日休會，而石破茂也沒有計劃在本屆會期期間解散眾議院，因為最大在野黨立憲民主黨不打算與其他在野黨提出內閣不信任案。

報導也指出，配合選舉日程相關規定，參議院選舉公告日預計落在7月3日。

日本政府內閣會議近期將正式決定參議院選舉日程。依照日本「公職選舉法」規定，參議院選舉須於休會隔天起算24天後、30天內舉行；若不延長會期，則投開票日將確定為7月20日。

執政黨自民黨與公明黨去年10月在眾議院大選後，在較具實權的眾議院中席次未過半，成為少數執政黨，因此這場選舉對於石破茂政府的存續相當關鍵。

石破內閣的支持率5月降至上任以來新低後，最近回升。當時石破內閣支持率盪到低點，部分原因是選民不滿政府處理米價飆升的方式。

根據日本放送協會（NHK）本月初實施的民意調查，結果顯示，回答「支持」石破內閣的受訪者達39%，較5月的33%上升6個百分點。

石破茂 日本

延伸閱讀

日人口危機提前15年爆發！新生兒預測大失準 專家籲：別自欺欺人

去日本玩不能再退稅了？日政府年底討論取消外國人免稅

刻板印象？石破茂爆失言「群馬人似乎很凶」 急澄清無歧視之意

日相石破茂主張擴大CPTPP 暗批大陸「一帶一路」

相關新聞

歐洲限制兒童使用社群 擬推數位成年年齡和驗證程式

網路充斥危險的飲食建議、假訊息、霸凌和仇恨言論，讓多個歐洲國家決定限制未成年孩童使用社群媒體。希臘、法國和西班牙率先提議設定數位成年年齡，孩童未經家長同意不能使用社群媒體，歐盟也希望在今年7月推出年齡驗證程式，防止孩童接觸有害內容。

扎根6萬學生 愛沙尼亞走在全球AI教育尖端培育人才

人口僅140萬人的愛沙尼亞，在經濟合作暨發展組織的國際學生能力評比（PISA）中，早已超越芬蘭，搶得歐洲第一佳績；現在，他們積極迎戰AI世紀，今年2月推出人工智慧教育計畫「AI躍升」（AI Leap），預定9月1日全面啟動。這是全球第一套全國性AI教育大計，備受國際媒體矚目。他們要從哪個年齡層的學生開始扎根AI科技？背後帶著何種新思維？

緊張局勢升高 美使館人員急撤離中東

國際原子能署（IAEA）宣布伊朗違反核不擴散約定，加上據傳以色列似乎很快會對伊朗發動軍事攻擊，中東緊張升高，促使美國政府...

義大利外長沒有以色列近期會攻擊伊朗跡象川普也要以色列別攻擊伊朗

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）12日在羅馬和德國外長瓦德福（Johann Wadephul）舉行共同記...

開戰前兆？川普：非必要人員撤離中東 「可能是危險之地」

美國總統川普十一日指稱，鑒於中東「有可能是危險的地方」，已要求部分非必要人員撤離當地，並強調美國不會讓伊朗擁有核武。阿曼...

憂台海衝突與潛艦產能 美國防部重審AUKUS協議

英國金融時報（ＦＴ）等外媒十二日報導，美國國防部正審查二○二一年澳、英、美簽的澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）潛艦協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。