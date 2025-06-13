尼加拉瓜不滿言論有「偏見」 退出聯合國難民署
尼加拉瓜今天宣布退出聯合國難民署（UN Refugee Agency）；尼加拉瓜先前指控難民署對尼加拉瓜人在其他國家尋求庇護一事發表「帶有偏見」的言論。
法新社報導，尼加拉瓜外交部長江斯起（ValdrackJaentschke）在致聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）的信中寫道：「我們在此宣布我們的主權決定，立即退出聯合國難民署。」
聯合國難民署上個月呼籲國際社會加強援助數以千計逃離貧困與壓迫抵達哥斯大黎加的尼加拉瓜人。
聯合國難民署表示，由於難民署資金及合作夥伴驟減，已讓許多尼加拉瓜難民失去保護。
由於人權紀錄受到批評，尼加拉瓜也退出了聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）、國際移民組織（IOM）和國際勞工組織（ILO）。
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