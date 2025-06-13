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以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列襲擊伊朗德黑蘭後，民眾13日聚集在街道上的一輛緊急車輛附近。路透
以色列襲擊伊朗德黑蘭後，民眾13日聚集在街道上的一輛緊急車輛附近。路透

以色列12日晚間至13日凌晨對伊朗發動空襲，Axios報導，一名以色列國防官員表示，伊朗軍方的總參謀部的總參謀長和資深核子科學家，都是以色列此次空襲的目標。

這位官員表示：「他們全部被消滅的可能性越來越高。」

路透與法新社報導，以色列國防官員稱，以色列對伊朗的空襲很可能已造成伊朗總參謀部成員喪生，包括伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里（Mohammed Bagheri）少將及多名高級核科學家。

不願具名的官員向法新社表示：「伊朗總參謀長及多名高級核科學家，很可能在首次襲擊中被消滅。」

伊朗官方媒體報導，伊朗革命衛隊（IRGC）指揮官薩拉米（Hossein Salami）少將在以軍空襲中身亡，另一名IRGC高級官員以及兩名核子科學家恐同樣喪命。

科學家 伊朗 以色列

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