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內唐亞胡：空襲瞄準伊朗核設施與科學家 只要有必要將持續攻擊
以色列空襲伊朗後，總理內唐亞胡發表全國演說，指以軍瞄準伊朗核設施與致力發展核彈的頂尖核子科學家，只要有必要，行動將「持續下去」。
內唐亞胡表示，伊朗納坦茲（Natanz）的主要鈾濃縮設施是攻擊目標，「這次行動將持續數天……我們正處於以色列歷史上決定性的時刻。」納坦茲是伊朗伊斯法罕省的一個鎮，擁有伊朗最大的鈾濃縮設施，占地10萬平方公尺。
內唐亞胡稱伊朗「擁有傷害我們的強大能力」，只要有必要就會持續攻擊，「直到我們完成使命，除去懸在頭頂的毀滅威脅」。
內唐亞胡表示：「我打從心底向以色列國防軍士兵、空軍、情報部門和摩薩德的指揮官致敬，感謝他們大膽策畫這次行動，並堅決有力地執行。我請求各位以色列公民的配合。在接下來的幾個小時和幾天裡，請密切合作，嚴格遵守國土防衛司令部的指示。這些指示可以挽救生命。」
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