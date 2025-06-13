快訊

以軍空襲第一階段完成！指控伊朗數天內可製造「15枚核彈」

台灣寶可夢中心開賣「寶可夢澡堂」新品！必搶蚊香君電風扇、果然翁洗髮精瓶

29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列攻擊伊朗 魯比歐急聲明：美國沒有參與

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
以色列證實對伊朗發動攻擊，伊朗首都德黑蘭一處大樓冒出熊熊大火。圖／擷取自X
以色列證實對伊朗發動攻擊，伊朗首都德黑蘭一處大樓冒出熊熊大火。圖／擷取自X

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）12日晚間證實對伊朗發動先制攻擊，並宣布全國進入緊急狀態，美國國務卿魯比歐12日證實此事，指美方沒有參與其中，並指出，美國的優先事項是保護美國在該地區的人員。

魯比歐進一步指出，以色列告知美方，以色列相信其行動是出於自我防衛的必要性；魯比歐也警告，伊朗不該鎖定美國利益和人員作為攻擊目標。

美國總統川普12日稍早受訪時才表示以色列有可能攻擊伊朗的核子設施，川普並在社群網路上表示，美國維持透過外交方式來解決伊朗的核子問題。

川普表示，他的整個執政團隊都在與伊朗談判，指伊朗可以成為一個偉大的國家，但他們必須徹底放棄取得核武；川普表示，他希望能夠迴避衝突，但也點出，美方與伊朗的談判卡關。

美國 川普 伊朗 以色列

延伸閱讀

關稅豁免期將至！川普政府揚言「有誠意能延後」 網酸：還有誰會信？

回應「無王」抗議活動 川普：我不像國王

恐再提高進口汽車關稅…川普：關稅愈高 企業愈會來設廠

川普金卡上線 開放購買

相關新聞

以色列重創伊朗軍方與核科學高層 傳總參謀長與IRGC司令遭暗殺

以色列12日晚間至13日凌晨對伊朗發動空襲，Axios報導，一名以色列國防官員表示，伊朗軍方的總參謀部的總參謀長和資深核...

內唐亞胡：空襲瞄準伊朗核設施與科學家 只要有必要將持續攻擊

以色列空襲伊朗後，總理內唐亞胡發表全國演說，指以軍瞄準伊朗核設施與致力發展核彈的頂尖核子科學家，只要有必要，行動將「持續...

新聞分析：伊朗報復以色列的五套可能劇本一次看

以色列空襲伊朗，過去幾年因制裁和日益孤立，伊朗實力雖遭削弱，仍具備破壞地區及全球經濟的能力，可能如何回應？

即時短評：以色列伊朗終須一戰 西方有心理準備

凶兆已現。

以軍空襲第一階段完成！指控伊朗數天內可製造「15枚核彈」

以色列12日晚間至13日凌晨對伊朗發動空襲，一名以色列軍方官員告訴路透，以色列空軍打擊伊朗境內「數十個」目標，包括軍事和...

以色列攻擊伊朗 魯比歐急聲明：美國沒有參與

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）12日晚間證實對伊朗發動先制攻擊，並宣布全國進入緊急狀態，美國國務卿魯比歐1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。