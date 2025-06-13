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以色列攻擊伊朗 魯比歐急聲明：美國沒有參與
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）12日晚間證實對伊朗發動先制攻擊，並宣布全國進入緊急狀態，美國國務卿魯比歐12日證實此事，指美方沒有參與其中，並指出，美國的優先事項是保護美國在該地區的人員。
魯比歐進一步指出，以色列告知美方，以色列相信其行動是出於自我防衛的必要性；魯比歐也警告，伊朗不該鎖定美國利益和人員作為攻擊目標。
美國總統川普12日稍早受訪時才表示以色列有可能攻擊伊朗的核子設施，川普並在社群網路上表示，美國維持透過外交方式來解決伊朗的核子問題。
川普表示，他的整個執政團隊都在與伊朗談判，指伊朗可以成為一個偉大的國家，但他們必須徹底放棄取得核武；川普表示，他希望能夠迴避衝突，但也點出，美方與伊朗的談判卡關。
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