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以色列對伊朗發動先發制人空襲 中東緊張急遽升溫
以色列對伊朗發動空襲，讓伊朗核計畫僵局急遽升溫，恐在中東引爆新一輪戰火。
德黑蘭傳出爆炸聲，多家當地媒體證實爆炸。伊朗先前已警告，若遭攻擊將立即反擊。
以色列國防部長卡茲（Israel Katz）聲明宣布進入「特別緊急狀態」，稱空襲屬「對伊朗的先發制人攻擊」。他說，以色列預期伊朗將以無人機和飛彈報復。
此時，外界對透過外交降溫伊朗核爭議再度產生疑慮。美、伊談判代表原訂周日在阿曼展開第六輪會談，但美國總統川普本周表示，對達成協議的信心降低。
空襲消息傳出後，油價急漲。布蘭特原油一度飆漲 5.7%，突破每桶 73 美元；西德州中級原油亦跟漲。
以色列目前正於加薩進行大規模軍事行動，自 2023 年 10 月 7 日哈瑪斯對以色列發動致命攻擊後，已對當地平民轟炸並封鎖逾 20 個月，試圖徹底殲滅哈瑪斯。
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