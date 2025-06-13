美媒：若伊朗拒絕美國核協議 以色列最快15日開打

「華爾街日報」今天引述美國與以色列官員的話指出，如果伊朗拒絕美國所提限縮核計畫的提議，以色列準備在未來幾天攻擊伊朗。

路透社報導，華爾街日報引述1名以色列高級官員的話說，除非伊朗同意停止生產可用於製造原子彈的核分裂材料，否則以色列最快可能在15日發動攻擊。

華爾街日報還引述2名美國官員的話報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9日在與美國總統川普的電話交談中，提出發動攻擊的可能性。