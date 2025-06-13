川普籲以色列勿襲擊伊朗 稱美伊核協議接近達成

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國總統川普今天呼籲盟友以色列勿襲擊伊朗核設施，並表示如果伊朗方面妥協，美、伊兩國就伊朗核計畫已接近達成協議。

川普（Donald Trump）也承認，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正考慮發動攻擊，這樣一來可能引發「大規模衝突」，並導致美國決定減少當地使館人員。

法新社報導，川普的中東事務特使魏科夫（SteveWitkoff）15日將在阿曼與伊朗進行第6輪談判。伊朗堅決表示將提高濃縮鈾的濃度，此議題係雙方談判癥結。

川普今天告訴記者：「我們相當接近達成一項非常好的協議。」

川普回答有關他與尼坦雅胡的討論時表示：「不希望他們（以色列）介入，因為我認為這會把事情搞砸。」

川普隨即補上一句：「實際上可能有幫助，但也可能搞砸。」

川普 伊朗 以色列

延伸閱讀

批鮑爾是傻瓜 川普再籲聯準會降息

義大利外長沒有以色列近期會攻擊伊朗跡象川普也要以色列別攻擊伊朗

川普重返白宮「好感度下降」 外媒曝：致美形象惡化

抗議ICE活動遍地開花 川普擬掃蕩5民主黨執政城市無證客

相關新聞

開戰前兆？川普：非必要人員撤離中東 「可能是危險之地」

美國總統川普十一日指稱，鑒於中東「有可能是危險的地方」，已要求部分非必要人員撤離當地，並強調美國不會讓伊朗擁有核武。阿曼...

傳以色列擬襲擊核設施 伊朗嗆：敢來就回敬數百枚彈道飛彈

紐約時報十一日報導，根據多位美、歐官員，以色列似乎很快將襲擊伊朗，尚不清楚可能的攻擊規模。但伊朗官員已表明，一旦遭襲擊，...

川普關稅政策反覆 美財長：這是戰略不確定性

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）12日稱美國的計畫有兩步驟，先與盟友達成貿易協議，獲得公平貿易，未來再來...

義大利外長沒有以色列近期會攻擊伊朗跡象川普也要以色列別攻擊伊朗

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）12日在羅馬和德國外長瓦德福（Johann Wadephul）舉行共同記...

憂台海衝突與潛艦產能 美國防部重審AUKUS協議

英國金融時報（ＦＴ）等外媒十二日報導，美國國防部正審查二○二一年澳、英、美簽的澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）潛艦協...

陸必要時是否武力奪台？ 美防長：不認為北京已做決定

對中國大陸是否打算必要時以武力奪台，美國國防部長赫塞斯十一日在聯邦參議院答道，不認為北京已做出決定。與會的美國參謀首長聯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。