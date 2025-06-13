義大利外長沒有以色列近期會攻擊伊朗跡象川普也要以色列別攻擊伊朗

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為3日伊朗德黑蘭1家購物中心內。法新社
圖為3日伊朗德黑蘭1家購物中心內。法新社

義大利外長塔加尼（Antonio Tajani）12日在羅馬和德國外長瓦德福（Johann Wadephul）舉行共同記者會時表示，「我不知道以色列是否會攻擊伊朗，我們（義大利對此）沒有蛛絲馬跡。除了美國人已採取的作為，我們並無近期會有（這種）攻擊的跡象」。

塔加尼是指川普11日指稱，鑒於中東「有可能是危險的地方」，已要求美國部分非必要人員撤離當地。

川普12日則在華府對媒體說，以色列因德黑蘭核計畫而對伊朗的攻擊雖不是迫在眉睫，但「看來非常可能發生」，德黑蘭可以藉由與華府舉行核談判時，在立場上做出更多讓步來避免衝突，且由於新的美、伊核協議「相當接近」達成，因此以色列不應攻擊伊朗。

川普還說，很樂意避免（跟伊朗發生）衝突，但伊朗必須在核談判中給美國更多東西。

路透12日引述1位義大利官員報導，羅馬目前沒打算減少駐伊朗或中東其他國家的大使館人員。

義大利 羅馬 伊朗

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