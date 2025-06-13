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開戰前兆？川普：非必要人員撤離中東「可能是危險之地」

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普十一日指稱，鑒於中東「有可能是危險的地方」，已要求部分非必要人員撤離當地，並強調美國不會讓伊朗擁有核武。阿曼十二日則宣布，十五日將主辦美、伊第六輪核談判。

川普十一日對媒體說，部分人員撤出，原因是中東有可能是危險之地，「我們會觀察後續（情況），已（先）發出撤離通知」。被問到有無任何能舒緩當地緊張的作為，川普答道，「（伊朗）他們不能有核武。很簡單，他們不能擁核」。

川普也在十一日稍早播出的專訪中表明，愈來愈不認為伊朗會同意停止提煉濃縮鈾的行動，但這正是美方提出的一項關鍵要求。

路透十一日引述一位美國官員報導，美國總統中東特使威科夫計畫十五日在阿曼與伊朗外長阿拉奇會面，商討伊方對美方最近一項伊核協議提案的反應。以媒十二日報導，以色列戰略事務部長德默爾及以色列情報機構「摩薩德」局長巴尼亞，將在第六輪核談判前先和威科夫會面。

路透十一日另引述四位美國與兩位伊拉克消息人士報導，在安全風險升高下，美國正準備撤走部分駐伊拉克大使館人員，並將讓美軍的軍眷從中東多處離境。但這些消息人士並未詳述是什麼安全風險。一位美國官員指出，美國國務院已准許駐巴林及科威特的人員依其意願離境。

該報導說，此時正值中東情勢動盪，美伊達成新的伊核協議作為似乎陷入僵局，美國情報顯示，以色列準備襲擊伊朗核設施。

對川普至今再三揚言，一旦自四月十二日以來的美、伊核談判破裂，美國將襲擊伊朗，伊朗國防部長納西爾扎德十一日不甘示弱，稱中東美軍基地都在觸手可及範圍內，將毫不猶豫地鎖定區域內的美軍基地。

一位伊朗高官十二日對路透說，曾有國家提醒德黑蘭，以色列恐發動軍事攻擊。但該官員強調，伊朗不會在區域內的摩擦加劇下，就放棄提煉濃縮鈾的權利。當前的區域緊張是意圖在第六輪伊、美核談判期間，動搖伊朗對自己擁有的核權利立場。

自四月以來，伊美共已舉行五輪談判。在阿曼宣布前述消息的幾小時前，川普才說，美國正從中東撤離部分人員。

國際原子能總署（ＩＡＥＡ）理事會十二日表示，身為締約國，伊朗違反其在禁止核子擴散條約（ＮＰＴ）下的義務。伊朗官媒則報導，伊朗總統裴澤斯基安明言，若伊朗的核設施遭摧毀，「那我們就會予以重建」。

川普 伊朗 中東

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