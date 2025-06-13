傳以色列擬襲擊核設施 伊朗嗆：敢來就回敬數百枚彈道飛彈

紐約時報十一日報導，根據多位美、歐官員，以色列似乎很快將襲擊伊朗，尚不清楚可能的攻擊規模。但伊朗官員已表明，一旦遭襲擊，將發射數百枚彈道飛彈反擊。

英國海事貿易行動辦公室（ＵＫＭＴＯ）十一日表示，已接獲有關中東緊張升高的情資，恐導致軍事行動升級，並直接影響航運人員，呼籲通行波斯灣、阿曼灣與荷莫茲海峽的商船提高警戒。

兩周前，川普政府仍試圖透過外交手段與伊朗談判，並提醒以色列總理內唐亞胡勿輕舉妄動。但在伊朗拒絕逐步放棄提煉濃縮鈾後，川普對外交手段的前景較不樂觀，尚不清楚川普這次是否還極力阻止內唐亞胡動手。

內唐亞胡曾多次接近下達轟炸伊朗核設施的命令，都在最後關頭收手。然而多位以色列官員主張，如今是打擊伊朗的難得良機。德黑蘭防空系統去年遭以軍空襲而弱化，其在中東的代理人黎巴嫩真主黨與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯也在加薩戰爭期間被以軍重創。

分析家提醒，伊朗已逐漸重建防空系統，且以色列能否在未獲美國支持下對伊朗造成決定性打擊，仍在未定之天。

一位伊朗高官指稱，對以色列可能採取的攻擊，伊朗軍方及政府已研擬應對方案，一受攻擊就將立刻反擊，回敬數百枚飛彈。伊朗去年十月曾因在加薩戰爭中支持哈瑪斯，對以色列發動大規模的飛彈襲擊，不過在美國協助下，僅受到有限損害。

美國在川普第一任的二○一八年退出伊核協議後，伊朗的核計畫進展加快。分析家認為，伊朗幾已擁有足夠的核原料，能製造約十顆核彈。