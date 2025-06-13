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憂台海衝突與潛艦產能 美國防部重審AUKUS協議

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國防部正審查2021年簽的澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）潛艦協議。圖為美國維吉尼亞級攻擊潛艦明尼蘇達號。路透
美國防部正審查2021年簽的澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）潛艦協議。圖為美國維吉尼亞級攻擊潛艦明尼蘇達號。路透

英國金融時報（ＦＴ）等外媒十二日報導，美國國防部正審查二○二一年澳、英、美簽的澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）潛艦協議，以確保符合美國總統川普的「美國優先」理念。

六位知情人士指稱，此一審查旨在決定美國應否取消該計畫，正由美國國防部次長柯伯吉主導。他過去就質疑該協議。ＦＴ報導說，美國若取消該協議，將破壞盟邦安全合作的一項關鍵支柱，已引發澳英擔憂。

根據該協議，澳英將合作打造配備傳統武器的核動力攻擊潛艦，預定二○四○年代初期服役；美國也承諾自二○三二年起，賣給澳洲最多五艘維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，以彌補澳洲海軍現役潛艦逐步退役造成的戰力真空，前述內容預估斥資三六八○澳幣（台幣約七點二兆元）。

這是澳洲史上最大規模的單一國防計畫，然而若美國退出該協議，其承諾幾乎勢必無法兌現。

儘管該協議獲得美國國會議員和專家的大力支持，但有批評人士認為，隨著來自中國的威脅愈來愈大，美國海軍正面臨增加潛艦產能的困難，因此該協議恐反而削弱美國安全。

柯伯吉三月向美國聯邦參議院軍委會直言，澳洲能擁有核潛艦艦隊當然好，但也提醒未來幾年爆發衝突的威脅非常真實，而美國核動力攻擊潛艦將是保衛台灣不可或缺的關鍵。

另，由於該協議也涉及核技術共享，批評人士質疑，在澳洲未明確做出台海衝突時將派出其核動力潛艦的承諾下，華府應否幫坎培拉取得潛艦。

對此，澳洲國防部長馬勒斯十二日接受澳洲廣播公司訪問時宣稱，有信心該協議將持續推進，且在川普政府審查期間，澳洲政府將和華府密切合作。

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