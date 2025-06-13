陸必要時是否武力奪台？美防長：不認為北京已做決定

對中國大陸是否打算必要時以武力奪台，美國國防部長赫塞斯十一日在聯邦參議院答道，不認為北京已做出決定。與會的美國參謀首長聯席會議主席凱恩也說，中國可能動用軍力達成目的、也可能不會，但美國須為此做準備。

赫塞斯及凱恩十一日出席參院撥款委員會國防小組關於二○二六財年五角大廈預算的聽證會。共和黨籍參議員葛理漢詢問中國是否打算在必要時以武力奪台，赫塞斯在答覆時不認為中國已做決定。

對中國是否有意占領台灣，凱恩則說，「要是他們（中國）能以自己的方式達成目的，那答案肯定是如此（即占領台灣）」。葛理漢提醒，「中國是擴張主義國家，若我們（美國）無法嚇阻他們，他們就會奪取台灣」。

赫、凱十日出席該小組聽證會，兩人書面聲明均提到台灣。赫塞斯表示，中國正進行重大軍事擴張，並積極演練侵台。凱恩也表示，共軍持續透過多面向的施壓行動來展現不斷擴張的能力，這些行動在對台灣的範圍、規模、複雜性和頻率上皆日益增長。這些挑釁動作並非例行演習，而是為了武統而進行的演練。

另外，該小組十日通過二○二六財年國防撥款法案，其中包括將用於台灣安全合作倡議（ＴＳＣＩ）的五億美元（台幣約一五○億元）。根據該法案條文，將撥款五億美元由美國國防安全合作署管理，用於ＴＳＣＩ，效期至後年九月卅日。

該法案載明，這筆款項可供美國防長在美國國務卿同意下使用，提供台灣援助，包括新採購的防禦物資和服務，以及軍事教育訓練。美國防長也必須每季向美國國會國防委員會提交關於該款項使用及狀態的報告。根據該委員會資料，二○二六財年國防撥款法案提供總額八三一五億美元（台幣約廿五兆元）的可自由支配預算，以推動「美國優先」議程。該法案十二日由聯邦眾議院撥款委員會審議。