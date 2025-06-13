緊張局勢升高 美使館人員急撤離中東

經濟日報／ 編譯盧思綸陳苓／綜合外電

國際原子能署（IAEA）宣布伊朗違反核不擴散約定，加上據傳以色列似乎很快會對伊朗發動軍事攻擊，中東緊張升高，促使美國政府下令撤出當地的部分人員。

IAEA理事會12日通過決議，譴責伊朗未遵循國際義務，這表示伊朗可能會再遭聯合國安理會制裁。伊朗對此強勢回應，表示會打造新的濃縮鈾設施，加劇危機。

美國總統川普11日說，中東可能是危險之地，正撤出美國部分人員。五角大廈表示，基於最新分析，下令伊拉克使館的部分人員離境，國防部長赫格塞斯允許駐守當地的美軍軍眷撤離。

美國和伊朗的核子談判已陷入僵局，川普指出，對德黑蘭當局停止濃縮鈾信心漸失，並說伊朗不能擁有核武。他先前一再威脅，若核談判失利，可能會攻擊伊朗，伊朗放話，若是如此，會向美軍的中東基地發動反擊。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，「已接獲有關中東局勢升高的情報，將使軍事行動升級，並對航運人員造成直接影響」。這份通告呼籲通行波斯灣、阿曼灣與荷莫茲海峽的商業船舶提高警戒。

以色列過去多次接近轟炸伊朗核子設施，但都在最後關頭收手。

美國 伊朗 中東

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