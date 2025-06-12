恐同時爆發戰爭？英前陸軍首長：印太歐洲有「多重危機」

前英國陸軍總參謀長桑德斯近日在由他共同主持的一個podcast節目表示，俄羅斯和中國有可能協作，在歐洲和印太區域同時開闢戰線、創造「多重危機」（polycrisis）。

至於英國國防部和北大西洋公約組織（NATO）對這樣的「噩夢情境」擔憂程度為何，桑德斯（PatrickSanders）回應另一位共同主持人提問時說，這樣的情境「確實讓他們深感憂慮」，也是「他們會深入思考並舉行兵棋推演的情境」。

英國政府2日發布「戰略防衛檢討」（SDR），內容包含英國國防革新方向及對威脅情勢的評估。其中，SDR定調中國為「複雜棘手且持久的挑戰」（asophisticated and persistent challenge），指出中國除了尋求在印太區域取得支配地位，其快速、大規模的軍事現代化也對歐洲構成威脅，包括中國日益先進的太空作戰能力、射程可達英國及其他歐洲國家的飛彈，以及預期至2030年將多達1000枚的核彈頭。

英國國防大臣希利（John Healey）形容歐洲已進入「戰前」時代，桑德斯則進一步認為，「我們已身處戰爭之中」。

桑德斯指出，俄羅斯堅信自己正與西方進行生存之戰，並對西方採取多樣、跨領域的作戰方式，包括暗殺、網路攻擊、顛覆破壞，且目前皆刻意保持在不至於讓北約有充分理由啟動集體防衛機制、展開常規軍事反擊。

不過，桑德斯示警，俄羅斯的戰時經濟體制有助它加速重整軍備、恢復戰力，且假如僅是為奪取有限目標，例如面積小、缺乏防禦縱深的波羅的海國家，則俄羅斯不需完全重建軍力，也不需要5年即可再度進犯周邊國家。此外，俄羅斯有理由認為，與其坐等北約強化實力，不如及早出手。

同時，桑德斯指出，各項資料顯示，中國正在軍事和經濟領域，為潛在的侵略台灣行動作準備。一個可能出現的情境是，印太區域爆發大規模衝突，美國因此不得不從歐洲抽調僅剩的重要軍事部署，而俄羅斯趁機進犯相對容易控制的北約領土，例如占領波羅的海國家部分區域、或是挪威位於北極圈內的斯瓦巴（Svalbard）群島。俄羅斯隨後可仗恃自己擁有核武，測試北約是否敢啟動集體防衛機制並反擊。

一旦北約為避免局勢升高或基於其他考量決定不啟動集體防衛機制，桑德斯說，這將意味北約的實質終結。

另一方面，SDR主要作者之一，英國退役陸軍上將、前聯合作戰司令部司令巴倫斯（RichardBarrons）近日在SDR發布後，在一個podcast節目提到，俄羅斯自認正與整個西方作戰，而俄羅斯視英國為主要敵國之一，英國民眾應當更關心國家安全。

巴倫斯指出，「你或許不想與戰爭發生關聯，但戰爭可能自己找上你」，且戰爭是「有一方開始即已足夠」的舞蹈，而「俄羅斯已經開舞了」。

巴倫斯提到，英國首要該擔心的不是俄羅斯軍隊入侵、奪取領土。戰爭是「意志之戰」；若俄方有意摧毀英國的抵抗意志，事實上可以不動用兵力、武器，而是大規模打擊英國民眾的日常生活，包括資通訊、能源供應、交通運輸系統，並透過社群媒體等管道對大眾進行心理層面的極限施壓。

根據SDR建議，英國國防部應至2027年完成建置「目標鎖定數位系統」（Digital Targeting Web），以運用人工智慧（AI）及先進軟體，提升海、陸、空及太空領域作戰系統的相互連結和整合度，提高戰場決策和執行速度，以迅速精準鎖定並殲滅敵方目標。

巴倫斯示警，不僅是英國，美國、中國皆會想建立這樣的系統，且打擊範圍恐涵蓋全球。這意味像中國這樣的國家將有能力遠距鎖定位於英國境內或英國周邊的目標，並從中國境內或中國周邊發動攻擊。

SDR指出，中國科技本身以及中國科技向其他國家擴散，這已是英國面臨的主要挑戰之一；未來無論在何處、與誰交戰，英國的國防力量都可能面臨中國科技的挑戰。