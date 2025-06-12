大陸航母為何要穿越第二島鏈？

（德國之聲中文網）本周，日本官方證實，中國兩艘航母首次在太平洋聯合行動。美聯社指出，這加劇了東京對北京迅速擴張其境外軍事活動的擔憂。

中國定期派遣海警船、軍艦和戰機前往存在主權爭議的東海島嶼周邊地區。上周末，中國海軍航母“遼寧艦”在日本南鳥島西南海域航行，並成為越過“第二島鏈”的首艘中國航母。

航空母艦對於一個國家軍事遠距離投射力量至關重要。

據共同社消息，昨天（6月11日）日本防衛省發布消息稱，從“山東艦”起飛的殲-15戰機接近了實施警戒的日本海上自衛隊P-3C巡邏機。最近時的距離約為45米。防衛省稱，這是「異常接近」，可能會引起偶發性沖突，「已表示嚴重關切並嚴正提出防止再次發生」。

日本防衛省表示，遼寧艦和山東艦這兩艘航母首次被觀測到幾乎同時在日本南部島嶼附近的太平洋海域附近活動。日本防衛大臣中谷元本周一（9日）表示，兩艘航母都在東京以南約1200公裡的硫磺島附近海域活動。遼寧艦還駛入了日本最東端島嶼南鳥島的專屬經濟區內，但沒有進入日本領海。兩艘航母上均有戰機起降。

日本緣何擔憂？

美聯社分析指出，中國的軍事集結和活動範圍的擴大加劇了該地區的緊張局勢。

中國的航母已經突破了第一島鏈。第一島鏈是指北起日本列島、琉球群島，中接台灣島，南至菲律賓群島、大巽他群島的鏈形島嶼帶。現在遼寧艦進一步深入第二島鏈，這是一條延伸至關島的戰略線，表明中國也具備挑戰日本盟友美國的能力。

日本防衛大臣中谷元表示：「中國顯然旨在提升兩艘航空母艦的作戰能力，並增強其在遠海及空域的作戰能力。」他強調，日本將進一步加強在偏遠島嶼的防空能力。

日本一直在加速其軍事建設，尤其是自2022年以來，包括反擊能力，並使用遠程巡航導彈威懾中國。

中國壯大海軍軍力

中國海軍新聞發言人王學猛海軍大校10日表示，日前，中國海軍遼寧艦、山東艦航母編隊赴西太平洋等海域開展訓練，檢驗部隊遠海防衛和聯合作戰能力。這是根據年度計劃組織的例行性訓練，旨在不斷提高履行使命能力，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

美聯社指出，中國正在推行一項龐大的軍事現代化計劃，其中包括建立一支能夠長期遠程作戰的真正的「遠洋」海軍力量。

北京擁有世界最大的海軍，但在航空母艦數量上遠遠落後於美國。目前中國擁有3艘航空母艦，而美國擁有11艘。

五角大樓對北京專注於建造新航母的行動也表示擔憂。美國國會收到的最新中國國防發展報告指出，中國「將部署的航母艦隊的防空覆蓋範圍擴大到陸基防御範圍之外，使其能夠在更遠離中國海岸的地方開展行動」。

台灣國防部長顧立雄稱，中國兩艘航母在西太平洋進行相關行動，「可以看得出來中國大陸擴張企圖已經穿過第一島鏈，延伸到第二島鏈，這是在傳達政治訊息，企圖擴張的本質」。

中國航母艦隊現狀

目前正在西太平洋活動的兩艘中國航母采用較老式的「滑躍式」艦載機起飛方式，在短跑道末端設有坡道，以輔助艦載機起飛。中國的第一艘航母遼寧艦改裝自一艘蘇聯時期老航母。第二艘航母山東艦則按照蘇聯的設計在中國自行建造。

第三艘航母福建艦於2022年下水，目前正在進行最後的海試。外界預期該艦將於今年晚些時候入列服役。

福建艦由中國自主設計和建造，並采用了更現代化的電磁彈射系統。這三艘航母均采用常規動力，而所有美國航母均采用核動力，這使得它們的航程更遠，並擁有更大的功率來運行先進的系統。

去年美聯社獲得的衛星圖像顯示，中國正在為其航母研制核動力推進系統。

去年8月，一架中國偵察機侵犯了日本南部長崎縣附近的領空，一艘中國測量船進入了日本南部鹿兒島縣附近的領海。9月，遼寧艦和兩艘驅逐艦在日本最西端的與那國島和附近的西表島之間航行，進入了日本領海以外的毗連區海域，而日本對該地區擁有一定的海上交通控制權。

中國經常派遣海警船和軍機進入日本控制的東海爭議島嶼周圍的水域和空域，騷擾該地區的日本船只，迫使日本緊急出動戰機回應。

東京還擔心中國與俄羅斯加強聯合軍事活動，包括近年來在日本北部和西南部周邊地區進行的戰機或軍艦聯合行動。

（美聯社）

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