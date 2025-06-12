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IAEA譴責伊朗不守義務 德黑蘭宣布新建鈾濃縮設施

中央社／ 維也納12日綜合外電報導

聯合國核監督機構今天通過1項譴責伊朗不遵守應盡義務的動議，以在將本案送交聯合國之前再度對德黑蘭提出警告。伊朗隨即強勢回應，稱將打造1座新的濃縮鈾設施。

3名外交消息人士告訴法新社，美國、英國、法國、德國草擬的這項動議獲國際原子能總署（IAEA）理事會35個成員國的19票支持。

這是西方國家為限制伊朗核活動而採取的最新外交舉措，德黑蘭則否認有意發展核武。

外交官告訴法新社，中國、俄羅斯和布吉納法索在表決中投下反對票，另有11國棄權。巴拉圭和委內瑞拉則因財政貢獻不足而無法參與表決。

德黑蘭隨即針對IAEA上述行動做出回應。

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organisation）和伊朗外交部透過聯合聲明指出：「伊朗原子能組織主席已下達在安全地點著手興建1座新的鈾濃縮中心的必要指示。」

IAEA今天進行表決之前，德黑蘭曾揚言，一旦動議獲通過，將減少與IAEA的合作，「做為強烈回應」。

聯合國 德黑蘭 外交部 伊朗

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