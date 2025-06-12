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印度航空稱墜毀班機乘客有逾60名外國人 阿默達巴德機場暫停起降
英國天空新聞報導，印度航空公司聲明表示，12日墜毀的班機乘員共242人，包括10名機組員和232名乘客。乘客當中約有61人是外國公民，英國人最多。
此外，印度阿默達巴德（Ahemdabad）機場受到稍早印度航空墜機事故影響，所有往返該機場航班全面暫停起降。
印度航空公司聲明指出，機上共有242人，在232名乘客當中，169人是印度人，53人是英國人，7人是葡萄牙人，還有一人是加拿大人，傷者已被送往醫院治療。
英國外交部說，他們剛獲悉阿默達巴德機場附近的印度航空客機墜機事件，正與地方當局合作，以查明事實和提供協助。
阿默達巴德機場發言人則表示：「今天稍早，從阿默達巴德飛往英國倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）機場的編號AI171航班起飛後不久，在機場附近發生墜機事故。因此，阿默達巴德國際機場目前無法運行。所有航班暫停營運直到另行通知。建議旅客前往機場前，至所搭乘的航空公司網站查詢最新動態。」
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