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影／787客機首墜毀！印度航空事故現場濃煙遮天 波音盤前股價大跌
印度航空1架波音787夢幻客機（Dreamliner）起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahemdabad）機場附近，據傳機上共242人，其中232人是乘客，其餘10人為機組人員。美聯社和英國天空新聞報導，這是波音787客機首次發生墜毀事故。
印度民航總局（DGCA）局長基德瓦伊（Faiz Ahmed Kidwai）告訴美聯社，這架印度航空航班編號AI 171的波音787夢幻客機在當地時間12日下午1時38分起飛，起飛後5分鐘就墜毀於當地名為梅格哈尼納加爾（Meghani Nagar）的住宅區。這架飛機原定飛往英國倫敦蓋特威克機場（Gatwick Airport）。
當地電視台畫面顯示，墜機事故現場濃煙滾滾。基德瓦伊表示，救難隊員已在現場展開救援任務。
這起事故也讓波音股價盤前大跌逾5%。
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