商業機密恐外洩？外媒曝：申請大陸稀土出口「需敏感資訊」

英國「金融時報」（Financial Times）披露，西方企業向大陸當局申請稀土磁鐵出口許可，被要求提供敏感的商業資訊，引發資料可能遭濫用和商業機密外洩的疑慮。

報導中引述多家企業及官方指引揭露，大陸商務部在重要礦物和磁鐵出口審查批准過程中，要求企業提交生產細節與客戶名單等機密資料。

德國磁鐵製造商Magnosphere執行長艾卡德（FrankEckard）表示，大陸當局要求企業提供產品與業務相關「機密資訊」，以取得出口許可。他指出：「這是大陸以官方手段獲取資訊的方式…而非試圖竊取。」

今年4月初，大陸當局對7種稀土金屬及相關磁性原物料祭出更嚴格出口管制，以報復美國的貿易戰。此舉促使全球企業爭相確保稀土供應穩定，以維持生產。

美中本週達成一項框架協議。美國總統川普表示，北京將放寬稀土出口管制，這是白宮的優先事項之一。但大陸並未表示將放棄出口管制措施，目前還不清楚美中最新協議是否會影響這些關鍵原物料的出口審批流程。

在現行稀土出口許可制度下，大陸要求外國企業提交與營運、員工、最終用途與生產資訊相關的詳細資料。

根據大陸商務部「兩用物項」出口管制條例，企業還可能被要求提供產品圖片、廠房影像以及過往業務關係等細節。

生產演唱會專用音響的義大利公司B&C Speakers供應鏈總監普拉提西（Andrea Pratesi）說：「他們（中方）要求提供很多東西，真的很多。」

他表示，公司已提交生產線的照片與影片、市場資訊、客戶名單，以及模糊處理的部分客戶訂單資料。

他強調：「我們必須這樣做，否則他們就把所有文件擱置，直到收到所需的東西」，並補充說公司已獲批兩筆訂單，第三筆訂單仍在等候中。

專家認為，大陸商務部的要求有時甚至超出其公布的指引。一位要求匿名的大陸出口管制律師表示，商務部常要求企業提供最終用戶的「生產與營運及生產流程」等資料。

英國Magnet Applications產品經理史瓦羅（MatthewSwallow）則表示，該公司因「缺乏最終用戶證明」，4月申請多次被打回票。

他說，該公司現在提供磁鐵的生產照片、最終用途詳細說明，以及終端用戶的客戶資訊等，這些資料幫助他們成功取得多筆出口許可。

史瓦羅坦言，該公司對於揭露客戶身分有疑慮，並建議客戶在申請中避免提及商業或智慧財產機密。

大陸商務部對於金融時報的置評請求，並未立即回應。

大陸歐盟商會（EU Chamber of Commerce in China）主席彥辭（Jens Eskelund）指出，審核所需的細節程度讓某些敏感產業的企業難以遵循，甚至難以申請出口許可。

他指出：「有些申請需列出用途細節，引發侵犯智慧財產權的疑慮。」

但另一位要求不具名的歐洲企業高層指出，目前大多數企業仍將稀土磁鐵的需求置於長期安全考量之上，「企業現在只想設法滿足大陸的要求，以確保供應無虞」。