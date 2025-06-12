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印度航空波音787墜毀！黑煙直衝天際畫面曝光 機上242人生死未卜

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印度航空波音787墜毀！黑煙直衝天際畫面曝光 機上242人生死未卜

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
印度航空客機。路透
印度航空客機。路透

多家印媒報導，1架印度航空波音787夢幻客機（Dreamliner）起飛後不久，就墜毀在印度阿默達巴德（Ahmedabad）機場附近，據傳機上約242人。

這架飛機原本目的地是英國倫敦。墜機地點是住宅區。

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