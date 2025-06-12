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才傳美軍撤出中東！阿曼曝美國、伊朗第6輪核談判將舉行

中央社／ 馬斯開特12日綜合外電報導
阿曼外交部長阿布塞迪（BadrAlbusaidi，右）。圖／法新社
阿曼外交部長阿布塞迪（BadrAlbusaidi，右）。圖／法新社

長期敵對的華府與德黑蘭緊張升高之際，阿拉伯半島國家阿曼今天宣布，15日將在首都馬斯開特主辦美國伊朗第6輪核談判。

法新社報導，阿曼外交部長阿布塞迪（BadrAlbusaidi）在社群平台X發文說：「我很高興地證實，伊朗和美國第6輪會談本週日（15日）將在馬斯開特（Muscat）舉行。」

德黑蘭與華府自從4月以來已經舉行5輪談判，以討論制定出新核協議，取代美國總統川普（DonaldTrump）2018年在第一任期內退出的2015年核協議。

在阿曼宣布這項消息數小時前，川普曾表示，美方人員正從具潛在「危險」的中東地區撤出。

在以色列可能空襲伊朗核設施揣測日增之際，川普重申不會允許伊朗擁有核彈。

伊朗昨天曾威脅，若爆發衝突，中東地區的美軍基地將會成為目標。

美國 川普 伊朗

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