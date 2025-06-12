僅差45公尺...戰機「異常接近」巡邏機 陸外交部竟批日：危險行為
時隔11年，大陸軍機再次發生異常接近日本自衛隊飛機的事件。大陸外交部發言人林劍今天宣稱，日本艦機對大陸軍事活動抵近偵察，是造成海空安全風險的根源，敦促日方停止此類「危險行為」。
日本防衛省昨晚表示，大陸戰鬥機本月7日與8日在太平洋公海上空，異常接近海上自衛隊的巡邏機，最近距離約45公尺。日方的巡邏機當時正在警戒監視大陸航空母艦山東艦。
這是自2014年以來，又發生大陸軍機異常接近自衛隊飛機的事件。
大陸外交部12日的例行記者會上，林劍被問到上述相關話題時說，關於具體的問題，中日兩國的防務部門正透過既有管道保持溝通。
林劍稱，日本艦機對大陸正常的軍事活動進行「抵近偵察」，是造成海空安全風險的根源。中方敦促日方停止此類「危險行為」。
山東艦7日在沖繩縣宮古島東南方約550公里處的海域航行，大陸另一艘航空母艦遼寧艦同一天也在太平洋航行。這是日本防衛省首度確認2艘大陸航艦同時在太平洋活動。
日媒報導，大陸戰機殲15於本月7日與8日，疑似在掛彈的狀況下，尾隨海上自衛隊的巡邏機分別約40分鐘與80分鐘，且在沒有高度差的情況下接近到45公尺。無高度差的接近具有極高的碰撞風險。
日方的巡邏機當時正在警戒監視在附近航行的山東艦，而山東艦的艦載戰鬥機殲15，在這段期間接近海上自衛隊的P-3C巡邏機。
由於這種狀況可能引起偶發性衝突，日本政府已透過外交與防衛管道，向中方表示嚴重關切，多次要求防止類似事件再度發生。
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