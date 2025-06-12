以色列國會否決解散提案 內唐亞胡危機暫時解除

以色列國會透過聲明表示，在針對一項徵兵爭議達成協議後，國會今天凌晨否決解散國會的初步提案，總理內唐亞胡領導的執政聯盟在反對派支持的這場行動中暫時得以倖存。

路透社報導，這場表決原本可能會是導致以色列提前舉行選舉的第一步，民調顯示內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將敗選，但提案最終以61票反對、53票贊成遭到否決。

以色列國會由120席組成，要通過表決需要過半數的61名議員支持。

這給了內唐亞胡的執政聯盟更多時間來化解它所面臨最嚴重的政治危機、避免提前選舉；這場選舉會是以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）在加薩（Gaza）爆發戰爭以來的第一場選舉。

內唐亞胡一直以來極力推動解決執政聯盟內部在新的徵兵法案上的僵局，這場爭議是當前危機的導火線。

內唐亞胡執政聯盟中的若干宗教政黨主張，應讓極端正統猶太教神學院學生免於服役，其他議員則希望全面取消任何這類豁免條款。以色列目前採用徵兵制。

這個議題多年來在以色列一直是熱門話題，然而在加薩戰爭期間變得格外具爭議性，因為以色列正在遭遇數十年來最嚴重的戰場死傷，且部隊人力吃緊，需要更多兵力。

極端正統猶太教派系對於眼前政治僵局感到愈來愈不耐，曾揚言將和反對派政黨一起表決支持解散國會，並提前舉行國會選舉；國會原本要到2026年底才會進行選舉。

反對派工黨（Labour）議員米夏埃莉（MeravMichaeli）說：「現在比任何時候都迫切需要換掉內唐亞胡政府，這個有毒且有害的政府…終結加薩戰事並帶回所有人質、開始重建並療癒以色列這個國家，是當務之急。」

與哈瑪斯交戰20個月後，以色列公眾對戰事的支持度已有所減弱。超過400名以色列士兵戰死沙場，使得不少以色列人對於極端正統猶太教徒即使在戰事遲未落幕之際仍免於服役一事感到憤怒不已。

然而，極端正統猶太教宗教領袖認為，將所有時間奉獻於宗教研究一事神聖不可侵犯，服兵役會對學生嚴守的宗教生活方式構成威脅。

據法新社報導，反對派推動法案闖關失敗後，將再等上6個月才能再提交另一項法案。

反對派系領袖昨天表示，此次將法案付諸國會表決，是「所有派系一致同意的決定，具有約束力」。

他們還說，所有反對派政黨將凍結他們的立法活動，以專注於「推翻政府」。

內唐亞胡的執政聯盟於2022年12月組成，是以色列史上右翼色彩最濃厚的執政聯盟之一，成員包括2個極端正統猶太教政黨「神諭黨」（Shas）及「聯合律法猶太教黨」（United Torah Judaism）。