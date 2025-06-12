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監視中國軍機軍艦 日本擬在南鳥島部署警戒雷達

中央社／ 東京12日專電

為防範外國軍機侵犯或接近日本領空，日本防衛省正在研究於南鳥島部署移動式警戒管制雷達系統。隨著中國航空母艦首次越過第二島鏈，日本也在強化警戒與監視態勢。另一方面，防衛省尚無在太平洋島嶼部屬戰鬥機部隊，或設置防空識別區（ADIZ）的計畫。

產經新聞報導，在2022年12月制定的防衛力整備計畫中，明確提出要在太平洋離島等地區部署移動式雷達。目前在太平洋地區，除了硫磺島之外，小笠原諸島和伊豆諸島都沒有部署雷達，防空稍顯薄弱。

隸屬東京都的南鳥島目前雖然有海上自衛隊常駐，但是沒有民間人士。防衛省內部認為，島上適合設置雷達系統。此外，也計劃在南鳥島上建設陸上自衛隊的12式陸基反艦飛彈射擊場，用於從陸地上瞄準敵方軍艦。

為了掌握進出太平洋的中國軍機，防衛省也將在沖繩縣的北大東島部署移動式雷達。

中國航空母艦「遼寧號」7日曾與飛彈驅逐艦等軍艦編隊，在距離南鳥島西南約300公里的日本專屬經濟區（EEZ）內航行，另一艘航空母艦「山東號」也進入了太平洋並進行實戰訓練。這是中國首次有2艘航空母艦同時在太平洋活動。對此，日本自衛隊高層憂心，「今後的活動範圍很可能進一步擴大」。

日本雖然一直設想「台灣有事」來加強西南方面的防衛力，但對太平洋方面的防衛則相對落後。過去太平洋戰爭時期，美軍曾從航空母艦上出動轟炸機空襲東京等地，造成巨大損失。如果日本在太平洋的防空滯後，中國軍機很可能透過侵犯領空等手段來增加威懾力。

航空母艦 自衛隊 日本

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