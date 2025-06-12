韓國總統辦公室將搬回青瓦台 8月起暫停開放參觀

韓國總統李在明上任後，決定將上任總統尹錫悅搬至龍山的總統辦公室再次移回青瓦台，青瓦台也因此將自8月起暫停開放參觀，近期許多民眾搶搭「末班車」，預約參觀人數暴增。

為將總統辦公室搬回青瓦台，韓國國務會議10日通過259億韓元（約新台幣5.8億元）規模預備費案，較前任政府將辦公室轉移至龍山的費用少了119億韓元。

總統辦公室發言人姜由楨向媒體表示，此舉是為了讓國家系統正常化，將以公正透明的方式選定負責業者，安排有助強化溝通的辦公室配置，遷移作業預計利用非上班時間的週末或節假日逐步進行。

根據青瓦台財團官方網站，青瓦台至下月14日為止仍維持目前的參觀形式，7月16日至31日則會調整開放預約人數及部分動線等，8月1日起為總統辦公室遷回青瓦台的事前安保盤點工作暫停開放，待辦公室遷移作業完成後，將再度開放參觀，但動線可能有所調整。

在本屆總統大選期間，因總統辦公室遷移問題再度被提起，許多擔心再也沒機會參觀青瓦台的民眾爭相上網預約，記者今天實地走訪青瓦台，在正中午時段仍有大排人龍頂著30度烈日排隊等待入場。

特地一早從外地來到首爾的李先生說，周遭親友都已經參觀過青瓦台，「好像只有我沒來過，就特別來了一趟」；也有民眾表示自己沒能預約到週末的時段，只好特別請假，在平日來參觀。

據統計，去年12月至青瓦台參觀人數約為9萬多人，今年5月則暴增至42萬人，目前開放的預約時段也已全數額滿。