快訊

延押2個月！柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗提抗告 法院駁回確定

館長自曝汪小菲透過李進良牽線 2人今晚將在「麻六記」用餐

賴總統邀在野領袖18日共商國是 國民黨、民眾黨證實接獲來電

韓國總統辦公室將搬回青瓦台 8月起暫停開放參觀

中央社／ 首爾12日專電
南韓前總統尹錫悅2022年5月就任時將總統辦公室遷至首爾的龍山國防大樓，新任總統李在明則預計遷回青瓦台（見圖）。（新華社）
南韓前總統尹錫悅2022年5月就任時將總統辦公室遷至首爾的龍山國防大樓，新任總統李在明則預計遷回青瓦台（見圖）。（新華社）

韓國總統李在明上任後，決定將上任總統尹錫悅搬至龍山的總統辦公室再次移回青瓦台，青瓦台也因此將自8月起暫停開放參觀，近期許多民眾搶搭「末班車」，預約參觀人數暴增。

為將總統辦公室搬回青瓦台，韓國國務會議10日通過259億韓元（約新台幣5.8億元）規模預備費案，較前任政府將辦公室轉移至龍山的費用少了119億韓元。

總統辦公室發言人姜由楨向媒體表示，此舉是為了讓國家系統正常化，將以公正透明的方式選定負責業者，安排有助強化溝通的辦公室配置，遷移作業預計利用非上班時間的週末或節假日逐步進行。

根據青瓦台財團官方網站，青瓦台至下月14日為止仍維持目前的參觀形式，7月16日至31日則會調整開放預約人數及部分動線等，8月1日起為總統辦公室遷回青瓦台的事前安保盤點工作暫停開放，待辦公室遷移作業完成後，將再度開放參觀，但動線可能有所調整。

在本屆總統大選期間，因總統辦公室遷移問題再度被提起，許多擔心再也沒機會參觀青瓦台的民眾爭相上網預約，記者今天實地走訪青瓦台，在正中午時段仍有大排人龍頂著30度烈日排隊等待入場。

特地一早從外地來到首爾的李先生說，周遭親友都已經參觀過青瓦台，「好像只有我沒來過，就特別來了一趟」；也有民眾表示自己沒能預約到週末的時段，只好特別請假，在平日來參觀。

據統計，去年12月至青瓦台參觀人數約為9萬多人，今年5月則暴增至42萬人，目前開放的預約時段也已全數額滿。

青瓦台 辦公室 李在明 南韓

延伸閱讀

親美或親中？李在明推行「務實外交」 專家：他絕不做會輸的事

上任首度通話近30分鐘！李在明盼與陸合作　邀習近平出席APEC峰會

川普、李在明通話：同盟關係特別 兩人擬在G7或北約峰會會晤

美、韓總統通話…李在明就任後首次 將致力協商關稅、一起打高爾夫

相關新聞

傳以色列將轟炸伊朗！美急撤使館人員 德黑蘭報復計畫曝光

紐約時報報導，根據美國與歐洲多位官員，以色列似乎很快會對伊朗發動攻擊，目前尚不清楚可能的打擊規模。不過伊朗官員已表明，一...

僅差45公尺...戰機「異常接近」巡邏機 陸外交部竟批日：危險行為

時隔11年，大陸軍機再次發生異常接近日本自衛隊飛機的事件。大陸外交部發言人林劍今天宣稱，日本艦機對大陸軍事活動抵近偵察，...

以色列國會否決解散提案 內唐亞胡危機暫時解除

以色列國會透過聲明表示，在針對一項徵兵爭議達成協議後，國會今天凌晨否決解散國會的初步提案，總理內唐亞胡領導的執政聯盟在反...

監視中國軍機軍艦 日本擬在南鳥島部署警戒雷達

為防範外國軍機侵犯或接近日本領空，日本防衛省正在研究於南鳥島部署移動式警戒管制雷達系統。隨著中國航空母艦首次越過第二島鏈...

韓國總統辦公室將搬回青瓦台 8月起暫停開放參觀

韓國總統李在明上任後，決定將上任總統尹錫悅搬至龍山的總統辦公室再次移回青瓦台，青瓦台也因此將自8月起暫停開放參觀，近期許...

南韓暫停對平壤擴音喊話 落實李在明政見 韓股創3年新高

南韓軍方11日宣布，根據上級指示暫停用擴音器對北韓喊話；南韓合同參謀本部9日才表示，是否這麼做取決於平壤的態度，如今僅隔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。