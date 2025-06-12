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傳以色列將轟炸伊朗！美急撤使館人員 德黑蘭報復計畫曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國駐巴格達使館坐落於底格里斯河岸旁，攝於2020年1月3日。美聯社
美國駐巴格達使館坐落於底格里斯河岸旁，攝於2020年1月3日。美聯社

紐約時報報導，根據美國與歐洲多位官員，以色列似乎很快會對伊朗發動攻擊，目前尚不清楚可能的打擊規模。不過伊朗官員已表明，一旦遇襲將發射百枚彈道飛彈反擊。以伊舉動料將激化中東局勢，破壞川普政府與伊朗的核談判，並且擾亂石油供應。這項情報也導致美國政府11日撤離中東部分地區外交官與軍眷。

美國國務院11日下令撤離駐伊拉克外交官，但並未說明撤離人數和具體原因。美聯社同日報導指出，美方將撤離駐巴格達的非必要人員，同時允許駐巴林與科威特大使館的非必要人員與外交官家屬離境。一名資深海軍官員表示，此次獲准撤離中東的軍屬大多為駐巴林的海軍與陸戰隊家庭成員

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）11日表示，「已接獲有關中東局勢升高的情報，可能導致軍事行動升級，並對航運人員造成直接影響」。這份通告呼籲通行波斯灣、阿曼灣與荷莫茲海峽的商業船舶提高警戒。

川普政府兩周前仍試圖透過外交手段與伊朗談判，並警告以色列總理內唐亞胡勿輕舉妄動。不過伊朗拒絕逐步淘汰濃縮鈾後，川普對外交途徑的前景較不樂觀，尚不清楚川普這次是否極力阻止內唐亞胡。

內唐亞胡過去多次接近下令轟炸伊朗核設施，但都在最後關頭收手。然而，多位以色列官員認為，現在難得是打擊伊朗的黃金時機。德黑蘭防空系統去年遭以軍空襲因此戰力削弱，其代理勢力真主黨與哈瑪斯捲入加薩戰爭也遭以軍重創。

不過，一些分析人士警告，伊朗已逐步重建防空系統，以色列的核打擊風險逐周升高。此外，以色列能否在未獲美軍支持下對伊朗造成決定性打擊仍是未知數。

一名伊朗資深官員表示，針對以色列可能的攻擊，伊朗軍方與政府官員已研擬應對方案，一旦遇襲將立刻反擊，對以色列發射數百枚彈道飛彈。伊朗在2024年10月曾因加薩戰爭對以色列發動大規模飛彈襲擊，後續在美方協防下僅造成有限損害。

川普第一任內2015年退出伊朗核協議以來，德黑蘭的核計畫加速進展。分析人士指出，伊朗幾乎具備足夠核材料，製作大約10顆核彈，製作可運作的核裝置可能還需數個月。

川普 伊朗 以色列

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