日本隧道驚傳汽車對撞事故 逆向行駛駕駛99歲
日本惠那山隧道昨天發生驚險的汽車對撞事故，一輛逆行汽車與另一輛汽車正面相撞，2名男性駕駛均受傷。最新消息指出，肇事的逆行汽車駕駛年齡高達99歲。目擊者稱，當時「他張著嘴，緊抓方向盤，神情震驚」。
CBC電視台與共同社報導，岐阜縣中津川市中央高速公路惠那山隧道昨天下午發生汽車對撞事故，造成被撞汽車的40多歲駕駛重傷，肇事汽車的99歲駕駛則是輕傷，目前已經出院。
警方表示，逆行汽車的駕駛是住在長野縣阿南町的99歲男性，根據高速公路錄影畫面確認，他從長野縣一端通過惠那山隧道後，在出口附近的防滑鏈安裝區掉頭，然後在隧道內逆行了約3.7公里。
根據目擊者說法，駕駛「嘴巴大張，緊抓著方向盤，神情震驚，一副察覺到『出事了』的表情」。
警方表示，這起事件可能構成過失駕駛致傷罪，目前正在了解他逆向行駛的原因。
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