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日方監視山東艦期間 中國戰機異常接近日本巡邏機

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本防衛省昨晚宣布，中國戰鬥機本月7日與8日在太平洋公海上空，異常接近海上自衛隊的巡邏機，最近距離約45公尺。日方的巡邏機當時正在警戒監視中國航空母艦山東艦

綜合「日本經濟新聞」與日本放送協會（NHK）、共同社報導，防衛省說明，日方的巡邏機當時正在警戒監視在附近航行的山東艦，而山東艦的艦載戰鬥機殲15，在這段期間接近海上自衛隊的P-3C巡邏機。

由於這種狀況可能引起偶發性衝突，日本政府已透過外交與防衛管道，向中方表示嚴重關切，多次要求防止類似事件再度發生。巡邏機與自衛隊員並未受傷。

防衛省分析，這是中方蓄意為之。

防衛省表示，殲15於本月7日與8日，疑似在掛彈的狀況下，尾隨海上自衛隊的巡邏機分別約40分鐘與80分鐘，且在沒有高度差的情況下接近到45公尺。無高度差的接近具有極高的碰撞風險。

其中8日則有2架殲15尾隨，其中1架於海上自衛隊巡邏機的前方900公尺處，在沒有高度差的狀況下橫越。以P-3C巡邏機的巡航速度，數秒就能飛行900公尺。

防衛省也說明延遲幾天才公布此事的原因，是因為要聽取巡邏機組人員的說法、分析數據等，確認事實關係耗費了一些時間，不過事發之後，已經迅速向首相石破茂與防衛大臣中谷元報告此事。

另外，日本防衛省也公布2張P-3C巡邏機本月8日被殲15尾隨時的照片，其中一張在殲15前方拍攝的照片中，可見殲15左翼下方，裝上疑似是飛彈的物體。防衛省指出，本月7日也確認殲15掛著像是飛彈的物體。

另一張照片則是，日本巡邏機本月8日朝左側拍攝到戰鬥機的畫面，可看出中國軍方的戰機幾乎以相同高度在非常接近日方巡邏機的距離下飛行。

這是自2014年以來，又發生中國軍機異常接近自衛隊飛機的事件。

山東艦本月7日在沖繩縣宮古島東南方約550公里處的海域航行，中國另一艘航空母艦遼寧號同一天也在太平洋航行。這是防衛省首度確認2艘中國航艦同時在太平洋活動。

自衛隊 日本經濟 山東艦

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