擔心核潛艦數量不足以因應台海衝突 五角大廈傳重審AUKUS協議

金融時報12日率先披露，在美中關係日益緊張之際，美國國防部已對2021年美英澳三國簽署的「AUKUS」潛艦協議展開審查，為這項安全合作計畫的未來投下陰影。

據6位知情人士透露，此次審查旨在決定美國是否應取消該計畫，正由國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）主導。柯伯吉過去就質疑過AUKUS協議。報導指出，美國若終止這項潛艦與先進技術開發協議，將破壞盟邦之間安全合作的一項關鍵支柱，已引發倫敦與坎培拉的憂慮。

依計畫，澳洲與英國將共同建造一型名為「SSN-Aukus」級攻擊潛艦，預定於2040年代初期服役。美國則承諾自2032年起，向澳洲出售最多5艘維吉尼亞級（Virginia class）潛艦，以彌補澳洲皇家海軍現有潛艦逐步退役造成的戰力空缺。然而，若美國退出AUKUS，該項承諾幾乎勢必失效。

儘管AUKUS得到美國國會議員和專家的大力支持，但部分批評人士認為，隨著陸方威脅日益升高，美國海軍正面臨增加潛艦產能的困難，AUKUS計畫可能反而削弱美國的安全。

柯伯吉去年8月曾在X發文表示，他對AUKUS持懷疑態度，並直言若美國在台海衝突中擁有較少的核動力攻擊潛艦，將是「瘋狂之舉」。

柯伯吉今年3月向參議院軍事委員會表示，澳洲若能擁有核潛艦當然是好事，但也警告未來幾年「爆發衝突的威脅非常真實」，而美國的核動力攻擊潛艦將是「保衛台灣不可或缺的關鍵」。

拜登政府時期副國務卿，也是AUKUS協議的主要推手之一的坎伯（Kurt Campbell）去年強調，澳洲擁有能與美軍密切協同作戰的核動力攻擊潛艦，對於一旦台海爆發戰爭極為重要。然而，澳洲至今未曾在公開場合將獲得潛艦與台海衝突直接連結。

AUKUS協定也涉及核子技術共享，但批評者質疑，在澳洲未明確承諾台海戰爭時出動此級潛艦的情況下，華府是否應該協助坎培拉取得潛艦。

一位知情人士表示，目前尚不清楚柯伯吉是單獨行動，還是川普政府更大規模政策方向的一環。他說：「普遍認為是前者，但缺乏明確說法，已讓國會、其他政府部門和澳洲感到困惑。」另一位知情人士表示，坎培拉和倫敦對AUKUS計畫的審查「極度焦慮」。

五角大廈發言人表示，國防部正審查AUKUS計畫，以確保「上屆政府的這項舉措能與總統的『美國優先』議程保持一致。」他並補充，國防部長赫塞斯「已明確表示，他的目標是確保國防部優先聚焦於印太地區」。

知情人士表示，這項審查預計為期30天，但發言人拒絕就時程發表評論。他說：「本屆政府對AUKUS政策的任何調整，屆時都將透過正式管道對外公布。」