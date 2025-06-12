護國神山擋不住？中國研發電戰兵棋系統 高細節模擬「電磁脈衝擾台」

香港南華早報12日報導，中國大陸的科學家針對台灣與周邊海域開發一套電戰兵棋系統，超高細節模擬涵蓋了數千個地表元素的廣闊戰場，而且整套系統僅需一台普通的筆電即可順利運行。

報導引述模擬內容：解放軍部署於台灣西南部的行動電戰平台啟動發射器，強烈脈衝打破原本的電磁靜默，最初被台灣的中央山脈所阻擋，使得東部主要軍事基地初期未受到影響。

然而，隨著脈衝干擾訊號逐步穿越複雜的地形環境，沿著山坡如鏡面般反射，並在崎嶇的地面上發散，最終越過山峰，覆蓋全島及其周邊海域。台灣東部部分區域的訊號強度可與西部相當，甚至遠在北部的台北也能偵測到干擾，僅部分受地形屏蔽的山谷仍維持訊號死角，顯示為解放軍需特別留意的潛在藏匿地點。

整場兵棋推演場景在超高細節模擬中進行，首度涵蓋橫跨台灣及周邊海域的廣闊戰場，並以奈秒級（nanosecond-level）的精度，對複雜地形進行建模。

此次模擬由四川成都電子科技大學的邵士海教授領導團隊所打造的電磁戰場模擬器創建，該團隊在《電子與信息學報》3月刊登的經同儕審核論文中寫道：「該方法在保證精度與高延遲解析度的前提下，顯著提升計算速度」，該方法「滿足大規模戰場環境中通道建模的計算要求。」

因為計算資源需求極高，這類高保真度模擬往往只能在小型室內環境中進行，傳統的射線追蹤與電磁散射方法在面對複雜場景時效率低下，導致經常錯過關鍵的戰場時機窗口。

根據論文，邵士海團隊使用「迭代時域輻射度算法」解決這個問題，這項創新技術將計算時間縮短十到百倍，且精度絲毫不受影響。

與頻域法等傳統方法不同，即使在大規模地形中，迭代時域輻射度算法也能保持精度，甚至能在不具備高階繪圖硬體的普通筆電上順利運行。

研究人員補充指出，這項技術對裝備測試與作戰演練的實用性至關重要，因為中美正競相開發此類能力。他們寫道：「在大規模戰場環境中，對電磁頻譜戰裝備進行測試、訓練和演習，事實證明後勤方面要求很高，而且成本高昂。」

研究團隊進一步指出，「為了解決這個問題，美國國防部啟動了數位射頻戰場模擬器（DRBE）計畫，旨在建立一個大規模的數位電磁環境。」

根據美國國防高等研究計劃署（DARPA）說法，DRBE計畫旨在「創建全球大規模的虛擬射頻（RF）環境，用於開發、訓練和測試先進的頻系統，例如雷達和電戰系統。」根據DARPA官網資訊，該模擬器經歷6年仍在開發中。